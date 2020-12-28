Kan taşına dair her şey

Doğal ve şifalı taş olması sebebiyle ve geçmişten aldığı rivayet ve efsanelerle günümüzdeki etkisini hala korumaktadır. Sezgi ve manevi duyguların öncüsü olan kan taşı yalnızca psikolojik rahatsızlıklara iyi gelmekle kalmıyor üstüne vücudumuzda birtakım değişiklikler de yapıyor. Peki bu kan taşı nedir? Kan Taşı Nedir? Kan taşı diğer adıyla Helyotrop (Heliotrope-Bloodstone) asıl rengi yeşil, koyu yeşil hatta bazen maviye çalan üzerinde kırmızı lekeler olan doğal bir taş türüdür. Üzerinde yer alan kırmızı beneklerden ötürü halk arasında kan taşı adı verilmiştir, bu lekelerin asıl sebebi oluşumu itibarıyla oksitlenmesinden kaynaklanmaktadır. Kan Taşının İsmi Nereden Gelir? Kan taşı ismi üzerinde bulunan kırmızı renkteki kapanımlar sebebiyle kan taşı olarak adlandırılmıştır. Asıl adı Heliotrope olan taşın isminin kökeni Yunancadan gelmektedir. Eski Yunan mitinde Güneş tanrısı olan Helios’un gravürleri Geç Roma Dönemi sikkelerinde bulunur ve kan taşıyla bezenmiştir. Helios’un kabartma olarak taşa işlenmesinin sebebi halkın her gün doğumu ve batımında onu hatırlama isteğidir.

Kan Taşının Hikayesi Nedir? Kan taşı için birden fazla rivayet bulunmaktadır. Kan taşının hikayesi ilk çağlara kadar uzanmaktadır. Sağladığı faydalar doğrultusunda şifacıların dikkatini çekmiş, çeşitli hastalıkları iyileştirmek için kullanmıştır. Antik Mısır döneminde bu taşa dokunma ve kullanma izni yalnızca soylulara verilmekteydi. Aynı zamanda Eski Mısır’da taşın suya değmesi anında güneşin kızıla döneceği inancı vardı bu yüzden taşın büyülü olduğuna inanılmaktadır. Orta Çağ Hıristiyanları ise kan taşını İsa’nın çarmıha gerilme sahnesinde ve kurban tasvirlerini resmederken kullanmaktaydı. Bu dönemin efsanesine göre de yere damlayan kanların taşın üstünde yer alan kırmızı benekleri oluşturduğu düşüncesi yer almaktadır. Bu rivayetlere göre kan taşı özelliği sezgi ve güç anlamlarını destekler aynı zamanda hükmetme ve bilgelik özelliğiyle de öne çıkmaktadır. Kan Taşının Başka İsimleri Var mıdır? Kan taşının diğer isimleri Helyotrop (Heliotrope), Hematite, Bloodstone, Bilgelik Taşı, Babil taşı, Kehanet Taşı, Kırmızı Akik ve Şifa Taşı olarak da bilinmektedir.

Kan Taşı Ne İşe Yarar? Kan taşı ne işe yarar diyecek olursanız diğer doğal taşlar gibi birçok özelliğini sayabiliriz. Kan taşının en bilinen özelliklerinden biri kök ve kalp çakrasına iyi geldiğidir. Kan dolaşımını düzenleyip, akışı hızlandırması itibarıyla de kanı temizlemektedir. Pıhtılaşma sorununa iyi gelen bu taş, tedavi edici özelliğe de sahiptir. Dolaşıma iyi geldiğinden bağışıklık sistemini de kuvvetlendirerek gribe ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı da iyi geldiği öne sürülmektedir. Kan taşının pozitifi tetikleyici etkisiyle de vücudunuzdaki negatif yükü alarak biriken elektriği toplar. Sıklıkla kâbus gören bireylerinse yanında kan taşı taşıması önem arz etmektedir çünkü taş sayesinde kâbus görme sıklığı azalarak rüya görmeyi tetiklemektedir. Hamileler ve çocuk sahibi anneler üzerinde de oldukça fayda sağlamaktadır. Kadınlarda sancılı geçen adet dönemlerinde de hafifletici etkisiyle bilinmektedir. Kan Taşı Nerelerde Bulunur? Dünyada çıkarılan bölgeleri: Çek Cumhuriyeti, Brezilya, Avustralya, Almanya, Hindistan, Çin, Rusya, İskoçya ve ABD’dir.

Kan Taşı Faydası Kan taşı faydası itibarıyla sağlığımız açısından önemi fiziksel ve zihinsel açıdan çakramızı temizleyip daha dinç ve sağlıklı olmamıza yarayan taş özelliğine sahip olmasıdır. Uykusuzluğa, kan dolaşımına ve psikolojiye oldukça iyi gelen taş, dünyanın birçok yerinde de kolayca bulunabilmektedir. Kan Taşı Nasıl Kullanılır? Kan taşı nasıl kullanılır sorusuna diğer doğal taşlarda olduğu gibi Kan taşı da birçok kullanım alanıyla cevap vermektedir. Bileklik, tesbih, kolye gibi aksesuar alanında kullanıldığı gibi ev eşyalarında ve dekorasyonda kullanıldığı bilinmektedir. Kan taşının pozitif enerjisi bilindiğinden takı ve dekor olarak kullanılması hem kişilere hem de mekâna enerji yaymakta ve ortamın negatif enerjisini almaktadır. Kan Taşının Beden ve Çakramızla İlişkisi Kan taşı yapısının kalp ve kök çakrayla bağlantısı vardır. Vücuttaki enerji akışını düzene sokma ve çakraları temizleme özelliğiyle bilinen taşlar, vücudumuzun önemli enerji noktaları olan çakraları harekete geçirerek günlük yaşamımızda bedensel ve ruhsal aktivitelere yardımcı olmaktadır. Omuriliğin altında yer alan kök çakra vücudumuzdaki temel çarkadır. Ayak ve bacaklar kök çakra ile ilişkilidir. Dünya ile ilişkimiz, realite, maddi konular ve sağlığımız kök çakra ile ilintili konulardır.

Kalp çakrası bilindiği üzere insan ilişkilerini, sevgiyi, aşkı, şefkati, hoşgörüyü sağlayacak olan manevi duyguların tetikleyicisidir. İnsanın kendini değerli hissetmesini sağlayan bu çakraya hizmet eden kan taşı, dünyayla iletişimimizde egemen olan hislerimizde de etkilidir.