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Kan tüpündeki uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 17:45 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurarak arama yaptığı otomobildeki 2 şüpheliden 1'inin külodunda, içinde 10 gram metamfetamin ile 6 ecstasy hap olan kan tüpü bulundu.

Kan tüpündeki uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurarak arama yaptığı otomobildeki 2 şüpheliden 1'inin külodunda, içinde 10 gram metamfetamin ile 6 ecstasy hap olan kan tüpü bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün kırsal Sailer Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolü sırasında, şüphe üzerine B.Y. yönetimindeki otomobili durdurdu. Sürücü B.Y.'nin (33), kimlik sorgusunda uyuşturucu kullanmak ve satmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve motosiklet hırsızlığı gibi 11 ayrı suçtan, yanındaki A.T.'nin de benzer suçlardan 6 sabıkasının olduğu belirlendi. Ardından şüphelilerin üstünü arayan jandarma, B.Y.'nin külodunda, uyuşturucu içmekte kullanılan bir aparat ve kan tüpü olduğunu fark etti. Yapılan incelemede tüpün içinde de 10 gram metamfetamin ile 6 ecstasy hap olduğu saptandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kan tüpündeki uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı

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