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Kan ve kök hücre bağışına bir destek de Hayat’tan

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.02.2019 12:56 | Son Güncelleme

Özel Hayat Hastanesi ve Kızılay Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasında çok sayıda bağış yapıldı.Özel Hayat Hastanesi ve Kızılay Bursa Şubesi iş birliğiyle kan ve kök hücre bağışı kampanyasına imza atıldı.Hastane çalışanları, hasta yakınlarının destek verdiği kampanyada çok sayıda bağış yapıldı.Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

Kan ve kök hücre bağışına bir destek de Hayat’tan

Özel Hayat Hastanesi ve Kızılay Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasında çok sayıda bağış yapıldı.
Özel Hayat Hastanesi ve Kızılay Bursa Şubesi iş birliğiyle kan ve kök hücre bağışı kampanyasına imza atıldı.Hastane çalışanları, hasta yakınlarının destek verdiği kampanyada çok sayıda bağış yapıldı.Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, “Kızılay ile birlikte kan bağış kampanyası başlattık. Gerçekten bugünlerde kan vermenin az olduğunu görüyoruz. Kan, sağlık içerisinde en önemli maddelerimizden bir tanesidir. Kan bulmak önemlidir. Sağlıkçılar olarak en çok ihtiyaç hissettiklerimizden birisidir. Kan bağışına katkı sağlamak ve duyarlılığı arttırmak adına bizde böyle bir kampanya başlattık” dedi.
Hastanenin yer aldığı mahalledeki muhtarlıklara ve daha önceden hastaneye gelenlere kan bağışı için dâvette bulunduklarını belirten Dr. Ahmet Özkul, “Beraber çalıştığımız sağlık personelinin de kan bağışı için sıraya girdiğini görüyoruz. Kızılay, milletimizin ortaya çıkardığı önemli bir kuruluşumuz. 151’inci yılını geride bıraktılar. Çok önemli faaliyetlere imza attıklarını görüyoruz. Kızılay’ımızın çalışmalarına destek olacağız ve belirli dönemlerde kan bağışı yaparak desteklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.
Kampanyayla ilgili bilgi almak ve saha çalışmasını yerinde incelemek üzere Özel Hayat Hastanesi’ne gelen Kızılay Güney Marmara Kan Merkezi Müdürü Dr.Nihat Çakır, Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Davut Gürkan ve Kan Merkezi Müdürü Dr.Orhan Emin Latif ile Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul ve Başhekim Dr. Fatih Özkul’la bir araya geldi.

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