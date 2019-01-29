Kan ve kök hücre bekleyen hastalar için kan verdiler

Konya’da, ilik ve kök hücre nakli bekleyen hastalara destek olmak amacıyla kan ve kök hücre bağışı kampanyası gerçekleştirdi. Özel Medova Hastanesi bahçesinde, hastane personeli ve vatandaşlar tarafından ilik ve kök hücre nakli bekleyen hastalar için Kızılay’a kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kan ve kök hücre bağışında bulunarak kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar ilk önce kendilerine verilen formları doldurdu. Vatandaşlar tek tek muayeneden geçirilerek herkesin kan değerleri ölçüldü. Ardından herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan ve bağış için bir engeli olmayan vatandaşlar kan ve kök hücre bağışında bulundu. Kan ve kök hücre bağışının, ilik ve kök hücre nakli bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra bağış yapan kişinin sağlığını da olumlu yönde etkilediğini belirten Özel Medova Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Çelik, kan bağışının hem toplumsal hem de kişisel açıdan çok önemli olduğunu söyledi. Kan bağışı sonrasında vücudun yeni kan ürettiğini ve bunun vücut için yararlı olduğunun altını çizen Dr. Çelik, "Her yıl binlerce insan bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybetmektedir. Buna karşılık yapılan araştırmalarda kan bağışının çok az olduğu görülmektedir. Sağlığı yerinde olan, kan verebilme kriterlerini taşıyan herkesin kan bağışında bulunmaları konusunda daha duyarlı davranmaları gerekmektedir. Kök hücre ise özellikle lösemili hastalar için büyük bir önem arz etmektedir. Öykü Arin gibi birçok çocuğumuza umut olabilmek adına bu projeyi başlattık. Dolayısıyla Medova Hastanesi olarak çok anlamlı bir çalışmayla hastalıklara umut olmayı hedefliyoruz. Bize bu noktada destek veren Kızılay’a, personelimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Buradan herkese şunu hatırlatmak istiyorum, kan ve kök hücre bağışı hayat kurtarıyor. Bağış kampanyası ile kan ve kök hücre bekleyen hastalarımızın umutlarına ışık olabilirsek ne mutlu. Bu anlamda herkesi 3 tüp kan vererek ilik ve kök hücre bekleyen yüzlerce hasta için bağışta bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

“Bizim de belki ileride ihtiyacımız olacak”

Kan ve kök hücre bağışında bulunmak için sırada bekleyen 32 yaşındaki Fatmanur Erduran, bir yıl öncesine kadar kök hücre hakkında hiçbir bilgisi olmadığını fakat kızının 1 yıl önce lösemi hastalığına yakalandığını belirtti. Bir yıldır geçirdiği zaman zarfında Türkiye’de donör sayısının çok az olduğunu gördüğünü ifade eden Erduran, “Genelde donörler yurtdışında bulunuyor. Şuan bizim donöre ihtiyacımız yok. Çünkü kızım tedaviye çok şükür yanıt verdi. Ama diğer çocukların ihtiyacı var, bizim de belki ileride ihtiyacımız olacak. Hepimizin olabilir” şeklinde konuştu.

“Başımıza gelmeden bir şeylerin farkına pek varamıyoruz”

Erken doğum nedeniyle kendi kızının da hastanede küvözde kaldığını kaydeden 29 yaşındaki Sami Kayalar ise kendi kızına da sürekli olarak kan takviyesinin yapıldığını ve şu ana kadar toplam 6-7 üniteye kadar ilave kan verildiğini dile getirdi. Bu durumun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Kayalar, “Başımıza gelmeden bir şeylerin farkına pek varamıyoruz ama biz bunu biraz daha önlemli bir şekilde devam ettirirsek, daha öncesinden önlemlerimizi alır, bağışçı olursak, düzenli bağışçı olursak tabii ki bugün benim kızıma, yarın benim kanım bir başkasının kızına, yavrusuna faydalı olabilir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kan ve kök hücre bağışı kampanyasında yaklaşık dört saatlik süre içerisinde 100 ünite kök hücre, 80 ünite kan bağışı olmak üzere toplamda 180 ünite bağış yapıldı.