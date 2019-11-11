HABER

Kan ver hayat kurtar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 18:47 | Son Güncelleme

Özel Hayat Hastanesi, Türk Kızılayı ile ortaklaşa kan bağışı kampanyası başlattı.Uzman kadro ve ileri teknoloji desteğinde, tüm branşlarda özenli, güvenli ve yüksek standartlı hizmet veren Özel Hayat Hastanesi, Kızılay Bursa Şubesi iş birliğiyle kan bağışı kampanyasına imza attı.

Özel Hayat Hastanesi, Türk Kızılayı ile ortaklaşa kan bağışı kampanyası başlattı.
Uzman kadro ve ileri teknoloji desteğinde, tüm branşlarda özenli, güvenli ve yüksek standartlı hizmet veren Özel Hayat Hastanesi, Kızılay Bursa Şubesi iş birliğiyle kan bağışı kampanyasına imza attı. Hastane bahçesine kurulan kan bağış tırına hastane çalışanları, hasta yakınları ve çevredeki mahalle sakinleri katıldı. Çok sayıda bağışın yapıldığı tırı ziyaret eden Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, bağışta bulunanlarla yakından ilgilendi. Özkul, “Yaralı askerlere yardımcı olması gayesiyle kurulan Kızılay, daha sonra Türk Kızılay’ı ismini aldı. Gönüllü bağışçılardan kan alınması çok önemli. Bu kampanyanın içerisinde olmaktan dolayı da bizler de çok mutluyuz. Hem Hayat Hastanesi personeli ve hem de çevredeki vatandaşlarımız buraya gelerek kan bağışında bulunuyor” dedi.
Kan vermenin vücuda hiçbir şekilde zararı olmadığını ifade eden Özkul, “Hatta kan vermek, sağlık yönünden faydalı olduğu unutulmamalıdır. Vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmasını önemsiyoruz. Farkındalığa katkı koymak için bizlerde kan bağışında bulunuyoruz” diye konuştu.
Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise, Hayat Hastanesi’ne gösterdiği sosyal duyarlılık ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

10 Kasım töreninde skandal! Soruşturma başlatıldı10 Kasım töreninde skandal! Soruşturma başlatıldı
Gediz'de doğal gaz borusu patladı, iş makinesi yandıGediz'de doğal gaz borusu patladı, iş makinesi yandı
Bartın’da orman yangını, 7 ev boşaltıldıBartın’da orman yangını, 7 ev boşaltıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi teslim alındı

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi teslim alındı

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay! Uçağın iniş takımları arasına bacağı sıkıştı

Atatürk Havalimanı'nda korkunç kaza!

Manisa'da sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

Sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Komandolar, teröristlerin saldırı planını engelledi!

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Bülent Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.