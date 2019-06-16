Kan vererek 222 kişinin hayatını kurtardı

Verilen bir ünite kanla üç hayat kurtarılırken, Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı kayıtlara geçen 74’üncü kan bağışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Tüm toplumu kan bağışına davet eden 61 yaşındaki Sandıkçı, ihtiyaç halinde kan bulabilmek için herkesin sağlıklıyken kan vermesi gerektiğini söyledi.

Kızılay’ın kuruluşunun 152. yılında Kızılay Manisa Kan Merkezi’ni ziyaret eden Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, beraberinde Manisa İl İdare Kurulu Müdürü Cihangir Deniz ile birlikte kan bağışında bulunmayı da ihmal etmedi. Özellikle yaz aylarında kan bağışının düştüğüne dikkat çeken Kızılay Kan Merkezi yetkilileri ise toplum liderlerinin ve idarecilerinin kan bağışında bulunmasının örnek teşkil ettiğini belirtti. Kayıtlara geçen 74 kan bağışıyla örnek olan 61 yaşındaki Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, "Bildiğiniz gibi kan çok önemli. Üretilemeyen, yapay olarak bulunamayan hayati bir madde. Bu nedenle kazalarda, hastalıklarda, savaşlarda, birçok afette insanlar yoğun bir şekilde kana ihtiyaç duymakta. Dolayısıyla bu kanı normal zamanda sağlıklı insanların vererek temin etmesi gerekiyor. Bu bir sorumluluk meselesi. Topluma karşı olan sorumluluğumuz. Sağlığı olan herkesin kan vermesi gerektiğine inanıyorum. Hepimiz yarın kana ihtiyaç duyabiliriz. İhtiyaç duyduğumuzda kanı bulabilmek için de sağlıklıyken kan vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Toplum olarak birçok konuda kana ihtiyaç duyduğumuz halde maalesef genel olarak son yıllardaki artışa rağmen kanı tam olarak karşılayamıyoruz. Zaman zaman dışarıdan kan almak durumunda kalıyoruz. Bu bizim için, toplum için bir sakınca. Yani yeteri kadar kan bağışında bulunmamız gerekir. Yalnız kan değil, kök hücre ve diğer organ bağışı konusunda da duyarlı olup insanlarımıza yardımcı olmamız gerekir, hayat vermemiz gerekir. Çünkü birçok çocuğumuz özellikle lösemide birçok çocuğumuz kök hücre bekleyerek maalesef uygun kök hücre bulunamadığı için hayatını kaybetmektedir. Bu toplum olarak hepimizi üzmektedir. Bu nedenle bütün insanlarımızı kan bağışına, kök hücre bağışına ve organ bağışına davet ediyorum. Ben de bunu idareci olarak bulunduğum yerlerde teşvik olması nedeniyle, insanlara örnek olmamız nedeniyle kan veriyorum ve bu tür kampanyaları da destekliyorum. Kayda geçen 74’üncü kan bağışında bulunuyorum. Kayda geçmeyen 20’in üzerinde bir bağışım daha var. Dolayısıyla bu konuda topluma örnek olabiliyorsam ne mutlu bana" dedi.

"Takdire şayan bir davranış"

Yazın kan bağışı oranlarının düştüğüne dikkat çeken Manisa Kızılay Kan İstasyonu Müdürü Dr. İsmet Nardal, "Yazın vatandaşlar araziye gidiyor ve kan bağışında bir azalma oluyor. Ramazan geliyor, yine bir azalma oluyor. Bizler buna göre programlarımızı yapıyoruz. Yaz günü geldiği zaman ilçe, kasaba ve köylerimize gidiyoruz, kışın da ova köylerimize gidiyoruz. Dolayısıyla Manisa’daki kan stoklarımızı azami derecede tutuyoruz. Toplum lideri olan, bir idarenin başında olan yöneticilerimizin kan vermesi, altındaki personeli de motive ediyor. Dolayısıyla şuanda sayın valimizin ziyareti vilayetteki personeli de, diğer personeli de olumlu yönde etkiliyor. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Kan vermenin sağlık açısından hiçbir zararı yok yeter ki sağlıklı olsun. Gönüllü kahramanlara çok ihtiyacımız var. Sayın valimizin rekor seviyede bir kan bağışı var. Bu kolay kolay elde edilmez ama demek ki bu bağışı verdi, kendisinde herhangi bir sıkıntı olmadı ve mutlu oluyor. Verdiği her kan 3 kişiye hayat veriyor. Kayıtlara geçmiş 74 kan bağışı var. Bu takdire şayan bir davranıştır. Gönüllü ve örnek bir donörümüz. Şuanda rekor seviyede kan bağışı yapmış" diye konuştu.

Manisa’da geçen yıl tüm hastaneleri 57 bin 800 ünite kan kullandığını kaydeden Nardal, Manisa’da geçen yıl 66 bin 93 ünite kan toplandığını ve Manisa’daki ihtiyacı karşıladıkları gibi Ege Bölgesi ve diğer bölgelere de kan gönderdiklerini belirtti. Yıllardır kan istasyonunda kan bağışlarını alan Hemşire Gülen Obalı ise, özelikle trombosit bağışında bulunması çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Biz hasta yakınlarıyla bazen çok iç içe olabiliyoruz. Onların çaresizliklerini görebiliyoruz. Onlar görmüyor olabilirler. Evet burada kan bağışında bir saatimizi ayırmamız gerekiyor. Çok fazla kendimizden bir şeyler veriyormuş gibi olabilir ama bir saat burada bir çocuğun veya bir kanser hastasının 3 günü 5 günü. O yüzden özellikle trombosit bağışına bekliyoruz özellikle. Ben bunun özellikle üzerine basa basa söylemek istiyorum."

Manisa kan bağışında önde gelen illerden

Kan bağışı konusunda önde gelen illerden biri olan Manisa’da kan bağışlayan gönüllü bağışçılardan Vedat Doğan ise, bugüne kadar 41 kez kan bağışladığını belirterek, "Kan bağışına 5-6 yıldır devam etmekteyim. 41. bağışımı yapıyorum. Uzun soluklu olarak devam etmeyi düşünüyorum. Darısı buraya gelen diğer kardeşlerimizin başına. Herkesi kan bağışlamaya davet ediyoruz. İhtiyaç var gönülden desteklemek gerekiyor. Büyüklerimizin kan bağışına öncü olmaları ve bunun akabinde kan bağışında bulunmak isteyenlere destek oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

39 kez kan bağışında bulunan Nadir Darca isimli vatandaş da, "Hayat kurtarmak için herkesin kan bağışında bulunmasını istiyorum. 1 ünite kan üç hayatı kurtarıyor" diye konuştu.

Kızılay Kan Merkezi’nde 9. kez kan bağışında bulunan Manisa İl İdare Kurulu Müdürü Cihangir Deniz ise şunları söyledi:

"Bu benim 9. kan bağışım. Kan bağışlamakta her zaman gurur duydum. Bir insanın hayatını kurtarmak gurur verici bir olaydır."

Kan vererek 222 kişinin hayatını kurtardı

Kan vererek 222 kişinin hayatını kurtardı

Kan vererek 222 kişinin hayatını kurtardı

Kan vererek 222 kişinin hayatını kurtardı

Kan vererek 222 kişinin hayatını kurtardı

Kan vererek 222 kişinin hayatını kurtardı