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Kan vermek orucu bozar mı? Oruçluyken kan verilir mi? Oruçlu bir insan kan verebilir mi?

11.04.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruçluyken kan verilir mi sorusu vatandaşların çok sık sorduğu sorulardan biridir. Oruçluyken, hastalık durumu baş gösterdiğinde kan vermek ya da almak zorunda kalan kişiler olabilir. Bu durumda ne olabilir oruç bozulur mu sorusu araştırılıyor. İşte oruçluyken kan vermek orucu bozar mı sorusunun detayları!

Kan vermek orucu bozar mı? Oruçluyken kan verilir mi? Oruçlu bir insan kan verebilir mi?

Oruçluyken kan vermek ya da kan almak günün en popüler konuları arasında yer alıyor. Kan alınca oruç bozulur mu? sorusuna en net cevap Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verildi. Sağlık sorunları nedeniyle kan aldırmak zorunda kalan pek çok vatandaş, internetten konuya dair detaylı bir bilgi almak istiyor. İşte oruçluyken kan vermek ya da kan almak orucu bozar sorusuna dair merak ettikleriniz...

KAN ALDIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet'in görüşüne göre, oruçlu iken kan vermek, orucu bozan unsurlar arasında yer almamaktadır. Diğer taraftan, çeşitli sebeplerle vücuda kan almak, beslenme yerine geçebileceği için orucu bozan durum olarak nitelendirilir.

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Konunun uzmanlarından alınan bilgiye göre; kandaki trombosit, normal kan verme yoluyla veya aferez cihazı vasıtasıyla elde edilmektedir. Normal kan verme yöntemiyle trombosit alımında sadece kan vermek söz konusudur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) oruçluyken kan aldırdığı yönündeki rivayetleri değerlendiren İslam âlimleri kan verenin orucunun bozulmayacağını ifade etmişlerdir (Buhari, Savm, 32; Ebü Davüd, Savm, 29; İbn Kudâme, el-Muğni, IV, 50-52).

Aferez cihazıyla trombosit alımında ise kan bağışçısının bir kolundan cihaz vasıtasıyla kan çekilir ve kandaki trombositler cihaz içinde ayrıştırılarak diğer koldan bağışçıya tekrar geri verilir; kanın pıhtılaşmasını önlemek için de cihaz setinin içi iki farklı serumla doldurulur. Vücuda kan ve serumun verildiği bu uygulama orucu bozar. Aferez cihazıyla trombosit vermek isteyen bağışçıların bunun yerine normal kan verme yöntemini kullanmaları veya iftar ile sahur arasında bu uygulamayı tatbik ettirmeleri gerekir. (Bkz. 522 nolu fetva)

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Oruç Ramazan
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