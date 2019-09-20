Kanaat önderlerinden Diyarbakır annelerine destek

DİYARBAKIR (AA) - Şırnak'tan gelen Jırki ve Tatar ailelerinin temsilcileri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Şırnak'tan gelen Jırki ailesinden Tahir Adıyaman ile Tatar ailesinden Arslan Tatar, ailelerle görüştü, desteklerini iletti.

Arslan Tatar, yaptığı açıklamada, oturma eylemi yapan annelerin yanında olduklarını göstermek amacıyla Şırnak'tan geldiklerini söyledi.

"Analarımızın acılarını paylaşmaya geldik. Onların yanında olduğumuzu söyledik. Artık bu saatten sonra kimse ölmesin diyoruz." diyen Tatar, şunları kaydetti:

"Huzur, barış ve kardeşlik gelsin. Hep birlikte ülkemize sahip çıkalım. Şer odaklarını ve nifak tohumlarını bertaraf edelim. Bundan sonra çocuklarımızın eğitimiyle uğraşalım. Kan dökülmesine sebep olanları Allah kahretsin. Bu coğrafyada çok acılar çektik, analar artık ağlamasın."

Tatar, ülkeye huzur, bereket ve kardeşliğin gelmesini temenni etti.

Öte yandan, hafızlar Mustafa Duman ile Selman Okumuş da anneleri ziyaret etti.

Annelere dua kitabı dağıtan Duman ile Okumuş, Kur'an-ı Kerim okudu, ilahiler seslendirdi.

Bazı annelerin bu sırada gözyaşı döktüğü görüldü.

