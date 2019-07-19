HABER

Kanada, 40 derece sıcağa hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 10:06 | Son Güncelleme

Kanada’nın Toronto, Ottawa ve Montreal şehirlerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde 40 dereceye tırmanması bekleniyor.Soğuk iklimiyle bilinen Kanada’da bu yıl sıcaklığın 5 ila 8 derece daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Kanada’nın Toronto, Ottawa ve Montreal şehirlerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde 40 dereceye tırmanması bekleniyor.
Soğuk iklimiyle bilinen Kanada’da bu yıl sıcaklığın 5 ila 8 derece daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Kanada Meteoroloji Müdürlüğü, ülkenin doğu eyaletlerinde hava sıcaklıklarının hafta sonu 40 dereceyi bulabileceği uyarısında bulundu. Ontario, Quebec, New Brunswick ve Yeni İskoçya’nın bulunduğu birçok eyalet için sıcak hava dalgası uyarıları yapıldı. Meteorolog Chris Scott, en yüksek sıcaklıkların Cuma ve Cumartesi günü beklendiğini söyledi.
Yaşlılar ve kronik hastalıkları olanların en riskli grup olduğu belirtilerek, uyarılar tüm medya organlarında yayınlandı. İnsanlara güneşten uzak durmaları, ıslak havlularla kendilerini soğutmaları ve bol miktarda sıvı tüketmeleri tavsiye edildi. Ayrıca halktan kendi ailelerini, komşularını ve en çok risk altında olan kişileri kontrol etmeleri istendi.
Havuz, su parkı ve göl plajları gibi belediyelere ait sosyal tesislerin tümünün ücretsiz olarak hizmet verdiği ülkede, önümüzdeki günlerde insanların plajlara ilgisinin daha da artması bekleniyor.

Düzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyorDüzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyor
TESK Başkanı Palandöken, “Kurban bayramı dolandırıcılarına dikkat”TESK Başkanı Palandöken, “Kurban bayramı dolandırıcılarına dikkat”
Arnavutköy'deki kaza güvenlik kamerasındaArnavutköy'deki kaza güvenlik kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Irak'ın kuzeyine kapsamlı hava harekatı! İmha edildiler

Irak'ın kuzeyine kapsamlı hava harekatı

Annesi ölen sıpayı biberonla besliyorlar

Annesi ölen sıpayı biberonla besliyorlar

Birkaç ay önce keşfettiler! Saklıkapı Kanyonu doğa tutkunlarını büyülüyor

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

D-100'de trafik kazası: Temizlik işçileri ölümden döndü

Faciadan dönüldü! Yolda temizlik yapan işçilerin üzerine sürüklendi

Cuma mesajları 2019: 19 Temmuz için en güzel uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Cuma günü için güzel ve anlamlı mesajlar

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.