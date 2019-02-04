HABER

Kanada, askeri müdahaleye karşı çıktı! Dikkat çeken açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 04.02.2019 04:26 | Son Güncelleme

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, Venezuela'daki krize ilişkin, "Herhangi bir askeri eylemle ilgili bir tartışma yapmanın çok erken olduğunu düşünüyorum. Diplomatik alandaki çabaları kabul etmemiz ve uzmanların ilerleyebilmelerine imkan vermemiz gerekiyor." dedi.

Kanada, askeri müdahaleye karşı çıktı! Dikkat çeken açıklama

Sajjan, resmi yayın kuruluşu CBC'ye yaptığı açıklamada, Venezuela'yı saran siyasi krize yönelik askeri müdahaleyi düşünmek için çok erken olduğunu söyledi.

Sajjan, "Herhangi bir askeri eylemle ilgili bir tartışma yapmanın çok erken olduğunu düşünüyorum. Diplomatik alandaki çabaları kabul etmemiz ve uzmanların ilerleyebilmelerine imkan vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şimdilik diplomatik çözümlere odaklanılması gerektiğini belirten Sajjan, "Hükümetler arasında barışçıl bir geçişin yaşandığından emin olmak için yapılması gereken çok iş olduğunu düşünüyorum. Bu yolların keşfedilmesi ve zorlanması gerektiği inancındayım çünkü askeri müdahale için çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN TRUDEAU, GAUİDO İLE TELEFONLA KONUŞTU

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İki lider, Maduro rejiminin yasallığı ve Venezuela Anayasası'na saygı gösterilmesi gerektiği konusunda net mesaj göndererek uluslararası toplumun önemini tartıştı. Her ikisi de özgür ve adil cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasının önemini vurguladı. Başbakan Trudeau, Juan Guaido'ya Kanada'nın sürekli desteğini sundu. Juan Guaido da Venezuela Anayasası'na uygun olarak demokrasiye barışçıl geçiş taahhüdünü iletti." ifadelerine yer verildi.

LİMA GRUBU OTTAWA'DA TOPLANIYOR

Venezuela krizinde Maduro'ya karşı oluşan Lima Grubu ülkelerinin temsilcileri, bugün başkent Ottawa’da bir araya geliyor.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in ev sahipliğinde yapılacak Lima Grubu 10. Bakanlar Toplantısı'na Latin Amerika ve Karayipler'den bir düzineden fazla ülkenin bakan ya da temsilcileri katılacak.

Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meclis Başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamasının ardından Guaido'ya desteğini duyurmuştu. (AA)

PARTNERBu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdıBu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütülüyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütülüyor
Trump'a karşı harekete geçtiler! 'Irak, babanın çiftliği değil'Trump'a karşı harekete geçtiler! 'Irak, babanın çiftliği değil'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kanada Venezuela Harjit Sajjan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'den boşanma açıklaması

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'den boşanma açıklaması

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin hedefindeki merkezde korkunç olay! 3 bilim insanı öldü

ABD'nin hedefindeki merkezde korkunç olay!

Trump'a karşı harekete geçtiler! 'Irak, babanın çiftliği değil'

Trump'a karşı harekete geçtiler! 'Irak, babanın çiftliği değil'

Trump-Kim zirvesinin ikincisi için geri sayım başladı!

Merakla beklenen görüşmede flaş gelişme!

Trump'tan Venezuela'ya askeri müdahale açıklaması!

'Venezuela'ya askeri müdahale...'

Venezuela'nın BM nezdindeki Temsilcisi Büyükelçi Valero: Darbe an meselesi! Direniş için bekliyoruz

'Hazırız' dedi ve duyurdu: Darbe an meselesi!

Fransa'da flaş Venezuela açıklaması: Guaido'yu başkan olarak tanıyacağız

Maduro'ya bir şok daha! Pazar gününe kadar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.