Kanada, AstraZeneca’nın Covid-19 aşısını onayladı

Küresel bir sağlık krizine dönüşen korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülkelerin aşı seferberliği devam ederken, aşılamaya ilişkin bir haber de Kanada’dan geldi. Kanada Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan Sağlık Kanada (Health Canada), AstraZeneca tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının onaylandığını duyurdu. Böylece Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının ardından ülkedeki 3’üncü Covid-19 aşısı onaylanmış oldu.

SAKLAMASI DAHA KOLAY

AstraZeneca’nın Kanada’ya 20 milyon doz aşı sevkiyatı yapması beklenirken, Covax olarak bilinen küresel aşı paylaşım programının bir parçası olarak önümüzdeki Mart ayının sonuna kadar Kanada’ya yaklaşık 500 bin doz gönderilmesi planlanıyor. AstraZeneca aşısının nispeten daha ucuz ve depolanmasının daha kolay olması yönünden Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarından ayrılıyor. AstraZeneca’nın, her bir doz için yaklaşık 2.50 ABD doları olarak fiyatlandırdığı aşı için uluslararası sağlık kuruluşları ve ülke hükümetleriyle anlaşmalar yaptığı biliniyor. AstraZeneca dozları, 2-8 derece arası sıcaklıkta saklanabilirken, Kanada’da onaylanan diğer iki aşı ise ultra soğuk dondurucular gerektiriyor.