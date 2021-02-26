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Kanada, AstraZeneca’nın Covid-19 aşısını onayladı

26.02.2021 18:54 | Son Güncelleme:
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Kanada, AstraZeneca’nın Covid-19 aşısını onayladı

Kanada’nın AstraZeneca tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşıya onay vermesi ile Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının ardından ülkede 3’üncü Covid-19 aşısı onaylanmış oldu.

Küresel bir sağlık krizine dönüşen korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülkelerin aşı seferberliği devam ederken, aşılamaya ilişkin bir haber de Kanada’dan geldi. Kanada Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan Sağlık Kanada (Health Canada), AstraZeneca tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının onaylandığını duyurdu. Böylece Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının ardından ülkedeki 3’üncü Covid-19 aşısı onaylanmış oldu.

SAKLAMASI DAHA KOLAY

AstraZeneca’nın Kanada’ya 20 milyon doz aşı sevkiyatı yapması beklenirken, Covax olarak bilinen küresel aşı paylaşım programının bir parçası olarak önümüzdeki Mart ayının sonuna kadar Kanada’ya yaklaşık 500 bin doz gönderilmesi planlanıyor. AstraZeneca aşısının nispeten daha ucuz ve depolanmasının daha kolay olması yönünden Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarından ayrılıyor. AstraZeneca’nın, her bir doz için yaklaşık 2.50 ABD doları olarak fiyatlandırdığı aşı için uluslararası sağlık kuruluşları ve ülke hükümetleriyle anlaşmalar yaptığı biliniyor. AstraZeneca dozları, 2-8 derece arası sıcaklıkta saklanabilirken, Kanada’da onaylanan diğer iki aşı ise ultra soğuk dondurucular gerektiriyor.

ETKİNLİLİĞİ YÜZDE 62

Öte yandan dünya genelinde yeni korona virüs mutasyonlarının ortaya çıkması ile AstraZeneca aşısının yeterince etkili olup olmadığı tartışmaları gündeme geldi. Kanadalı uzmanlar, geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin aşının güvenlik ve etkililiği için yapılan başvuruyu değerlendirmesinin neticesinde AstraZeneca Covid-19 aşısına onay verdi. Aşı etkililiğinin ise yüzde 62.1 olduğu tahmin ediliyor. Johnson & Johnson ve Novavax aşıları ise Health Canada tarafından incelenmeye devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kanada

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