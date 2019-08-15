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Kanada Başbakanı Etik Kuralları İhlal Ettiğini Kabul Etti

15.08.2019 00:17 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bir şirket hakkındaki davayı etkilemek suretiyle etik kuralları çiğnediği şeklindeki raporu kabul etti, ancak özür dilemedi

Kanada Başbakanı Etik Kuralları İhlal Ettiğini Kabul Etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bir şirket hakkındaki davayı etkilemek suretiyle etik kuralları çiğnediği şeklindeki raporu kabul etti, ancak özür dilemedi.

Bağımsız etik komiseri Mario Dion, Trudeau ve ekibinin geçen yıl federal savcıların inşaat firması SNC-Lavalin Group ile ilgili bir kararını önlemeye çalıştığını bildirdi. Dion Trudeau’nun bu nedenle yolsuzluk suçlamasıyla yargılanması gerektiğini söyledi.

Dion’un 58 sayfalık raporunun Trudeau’nun Ekim ayındaki genel seçimlerdeki oy oranını etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Trudeau, raporun bulgularını kabul ettiğini ve sorumluluğu üstlendiğini söyledi.

Şubat ayında ortaya çıkan skandal Trudeau’nun açık ve şeffaf bir yönetim mesajı veren genç ve ilerici bir başkan olarak imajını olumsuz etkilemişti.

'Kanadalılar'ı korumaya çalıştığımdan özür dilemiyorum'

Trudeau federal etik kanunları ihlal ettiği ortaya çıkan ilk Kanada Başkanı oldu.

Quebec bölgesinde istihdam sağlayan önemli şirketlerden biri olan şirket, 2018 tarihli bir kanundan faydalanmak istemişti. Şirket bu kanun kapsamında tazminat ödeyerek hakkında açılacak bir davadan kurtulmayı hedfliyordu. Şirket Libya’daki yetkililere rüşvet vermekle suçlanıyordu.

Trudeau, eski yargıç Jody Wilson-Raybould’un şirkete dava açma kararını yeniden gözden geçirmesini istemişti.

Trudeau bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Geçen yıl yaptığımız şey çok iyi bir şey değildi. Ancak Kanadalılar’ın istihdam olanaklarını korumaya çalıştığım için özür dilemeyeceğim” dedi.

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