Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan istifa kararı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun bu hafta istifa edebileceği iddiası gündem olmuştu. Toronto merkezli The Globe and Mail gazetesinde üç kaynağa dayandırılan haberde, Trudeau’nun Liberal Parti içinde kendisine karşı artan muhalefet nedeniyle bu hafta istifasını sunmasının beklendiği öne sürülmüştü.

İSTİFA KARARINI AÇIKLADI!

Liberal Parti’de Justin Trudeau’ya yönelik destek son aylarda azalmış, hükümet yapılan güven oylamalarından kıl payı kurtulmuş ve bazı siyasiler Trudeau’nun istifasını istemişti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Liberal Parti'nin yeni bir lider seçmesinin ardından başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.