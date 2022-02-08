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Kanada Başbakanı Trudeau: Aşı karşıtı kamyoncuların eylemi sona ermeli

08.02.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada Başbakanı Justin Trudeau aşı karşıtı kamyoncuların başkent Ottowa'da hayatı felce uğratan eyleminin sona ermesi gerektiğini söyledi. Trudeau, bazı göstericilerin ırkçı davranışlarının Kanadalıları şoka uğrattığını belirtti.

Kanada Başbakanı Trudeau: Aşı karşıtı kamyoncuların eylemi sona ermeli

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottowa'da hayatı felce uğratan aşı karşıtı gösterilerin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Kamyoncular ve bazı diğer motorlu araç sürücüleri, sınır ötesi taşımacılıkta sürücülere aşı zorunluluğu getiren Kanada hükümetini 12 gündür protesto ediyor.

Kendilerine 'Özgürlük Konvoyu' adını veren sürücüler, araçları ve çadırlarıyla kent merkezinde yolları kapattı. Kanada’nın başkenti Ottawa’da aşı karşıtı protestolar nedeniyle acil durum ilan edildi.

Polis dün eylemlere son vermek amacıyla binlerce litre yakıta el konulduğunu ve bir petrol tankerinin yoldan çekildiğini bildirdi.

Eylemcilerin korna çalarak kent sakinlerini rahatsız etmemesi için de bir mahkeme emri çıkarıldı ve göstericilerin korna çalması yasaklandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise parlamentodaki yapılan acil oturumda, "Ottowa'daki gösterilerin sona ermesi gerek" dedi.

Trudeau, bazı göstericilerin verdiği tahribat ve sergilediği ırkçı davranışların, Kanadalıları "tiksindirdiğini ve şoka uğrattığını" söyledi.

"Evsizlerden yiyecek çalanlardan korkmuyoruz"

Gösterilerin büyük oranda barışçıl geçmesine karşın, Ottawa polisi, aşırı sağ grupların yaptıkları konuşmalardan endişe duyduklarını belirtiyor.

Bazı göstericilerin ırkçı ve eşcinselleri hedef alan söylemlerinin yanı sıra, Nazı sembolleri de kullandığı ve başkentteki Meçhul Asker Mezarı üzerinde dans ettikleri kaydediliyor.

Polis, şu anda mülke zarar verme ve nefret söylemine dair 60'dan fazla soruşturma yürütüyor.

Covid'e yakalandıktan bir hafta sonra ilk kez parlamentodaki acil durum görüşmelerine katılan Başbakan Trudeau, "Çok açık konuşacağım. Küçük esnafa hakarette ve kötü muamelede bulunanlardan, evsizlerden yiyecek çalanlardan korkmuyoruz" dedi.

Trudeau, ırkçı bayraklar sallayan, etrafa zarar veren ve askerlerin anısına saygısızlık edenlere teslim olmayacaklarını kaydetti.

Trudeau, Ottowa'da hayatın felce uğraması nedeniyle takviye polis kuvvetleri isteyen belediye başkanına cevaben de "gereken her şeyin yapılacağını" söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Ottawa'daki eylemler, Toronto ve Vancouver dahil başka Kanada kentlerine de sıçramış, Yeni Zelanda ve Avustralya'da da destek gösterileri yapılmıştı.

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Kanada
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