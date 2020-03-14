Kanada Başbakanı Trudeau karantinada basın toplantısı düzenledi

Karantinada bulunduğu başkent Ottawa’daki başbakanlık konutunun bahçesinde basın toplantısı düzenleyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşinin durumu iyi olduğunu söyledi. Eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendini karantinaya aldığını hatırlatan Kanada Başbakanı, 14 gün sürecek izolasyon boyunca evinden çalışacağını ifade etti.

Basın mensupları ile arasına 5 metre mesafe konulan Trudeau, girdiği karantinanın da tedbir amaçlı olduğunu hatırlatttı. Trudeau, "Açıkça tekrar etmem gerekirse, şu an bende hiçbir semptom yok. Kendimi çok iyi hissediyorum’’ dedi. ‘"Bunu yapmak zorundaydım’" diyen Justin Trudeau, "Komşularımızı ve çevremizdekileri özellikle de yaşlıları düşünmek zorundayız. Ben ve eşim, sağlık ekipleri ne diyorsa ona aynen uyuyoruz" şeklinde konuştu.

"ULUSLARARASI SEYAHAT ETMEYİN"

Salgınla ilgili tedbirlerin alınmaya devam edildiğini belirten Kanada Başbakanı, halktan uluslararası seyahatlerini çok gerekli olmadıkça ertelemelerini istedi. Kanada’ya gelecek uluslararası uçaklar için sadece belirlenecek bazı havaalanlarının kullanılacağını ifade eden Justin Trudeau, “Kanadalıları güvende tutabileceğimiz hiçbir fikre kapıyı kapatmayacağız " dedi. Kruvaziyer gemi faaliyetlerinin Temmuz ayı sonuna kadar durdurulduğunu açıklayan Trudeau, 500 kişiden fazla yolcusu olan hiçbir geminin Kanada limanlarına yanaşmasına izin verilmeyeceğini söyledi.