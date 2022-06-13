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Kanada Başbakanı Trudeau koronavirüse yakalandı

13.06.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Trudeau’nun Mart 2020'de de koronavirüse yakalandığı biliniyor. İşte haberin detayları...

Kanada Başbakanı Trudeau koronavirüse yakalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ikinci kez pozitif çıktığını duyurdu.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Halk sağlığı kurallarına uyacağım ve kendimi izole edeceğim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü bunun nedeni aşılarımın olması. Bu nedenle yaptırmadıysanız aşı olun. Sağlık sistemimizi, birbirimizi ve kendimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

Trudeau, Kovid-19 salgınının başladığı Mart 2020'de eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedbiren 14 günlük karantinaya girmişti.

Trudeau, 2021 Aralık sonlarında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması ile birlikte kendisini karantinaya almıştı.

Kanada basını Trudeau'nun, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere bir dizi üst düzey yetkiliyle bir araya geldiği Los Angeles'taki Amerika Zirvesi'ne katıldığını hatırlatarak virüsü bu seyahatinde kapmış olabileceği yorumunda bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kanada
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