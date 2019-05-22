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Kanada Başbakanı Trudeau: “Yeteneğe erişim açıkça göçten geliyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

Kanada’da ilk defa gerçekleştirilen Collision İleri Teknoloji Konferansı’na konuşmacı olarak katılan Başbakan Justin Trudeau, Kanada’nın gelişen teknoloji sektörünün, ülkenin göçmenlere açıklığının bir sonucu olduğunu ve Kanadalıların göçü olumlu görmeye devam etmelerini umduğunu söyledi.Collision İleri Teknoloji Konferansı, küresel teknoloji liderlerini fikirlerini paylaşmaları ve Kanada’nın bir inovasyon merkezi ve iş için harika bir yer olduğunu göstermek için Toronto’da bir araya getiriyor.Konferans, Kuzey Amerika’daki en hızlı büyüyen ileri teknoloji konferanslarından biri olarak lanse edildi ve Toronto’da ilk kez düzenleniyor.

Kanada’da ilk defa gerçekleştirilen Collision İleri Teknoloji Konferansı’na konuşmacı olarak katılan Başbakan Justin Trudeau, Kanada’nın gelişen teknoloji sektörünün, ülkenin göçmenlere açıklığının bir sonucu olduğunu ve Kanadalıların göçü olumlu görmeye devam etmelerini umduğunu söyledi.
Collision İleri Teknoloji Konferansı, küresel teknoloji liderlerini fikirlerini paylaşmaları ve Kanada’nın bir inovasyon merkezi ve iş için harika bir yer olduğunu göstermek için Toronto’da bir araya getiriyor.
Konferans, Kuzey Amerika’daki en hızlı büyüyen ileri teknoloji konferanslarından biri olarak lanse edildi ve Toronto’da ilk kez düzenleniyor. Beşinci yılındaki konferans daha önce ABD’de yapıldı ancak etkinliğin kurucusu ve CEO’su Paddy Cosgrave, 2019 yılında Kanada’da konuk olacağını açıkladığında bazı eleştiriler aldığını söyledi. “Sosyal medyadaki birçok insan bunun çılgınca bir fikir olduğunu ve San Francisco’ya gitmemiz gerektiğini düşünüyordu” diyen Cosgrave, Toronto şehrinin seçilmesinin nedeni olarak canlı bir teknoloji sahnesine sahip olmasını gösterdi. Cosgrave,“Toronto muhteşem bir şehir. Çok büyük ve büyümeye devam ediyor. Teknoloji patlıyor ve insanlar önümüzdeki dört gün boyunca bunu öğrenecekler. İnsanlar, dünyanın en ilginç, hızla büyüyen yeni şirketlerinden bazılarının arkasında ve önde gelenlerini ve aynı zamanda teknolojide en köklü isimlerden bazılarını da dinleme fırsatı bulacaklar” dedi.

“Kanada küresel bir inovasyon merkezi"
Etkinlik konuşmacıları arasında Microsoft’un Genel Başkan Yardımcısı Peggy Johnson, Shopify’ın CEO’su Tobias Lutke ve Hollywood ünlüleri Seth Rogen ve Joseph Gordon-Levitt de yer alıyor.
Pazartesi günü etkinliğin açılışında konuşan Başbakan Justin Trudeau, yüzlerce katılımcıya, Kanada’nın gelişen teknoloji sektörünün ülkenin göçmenlere açıklığının bir sonucu olduğunu ve Kanadalıların göçü olumlu görmeye devam etmelerini umduğunu söyledi. Başbakan Justin Trudeau, Collision Konferansı CEO’su Paddy Cosgrave için, “Dünyanın her yerinden teknoloji liderlerini burada, Toronto’da bir araya getiriyor, böylece parlak fikirleri paylaşabilirler ve Kanada’nın neden küresel bir inovasyon merkezi olduğunu ve iş için en iyi yerlerden biri olduğunu gösterebiliriz” açıklamasında bulundu.

“Yeteneğe erişim açıkça göçten geliyor”
Kanadalı eğlence şirketi BroadbandTV Corporation’ın kurucusu ve CEO’su Shahrzad Rafati ile röportaj veren Trudeau, Kanada’nın tüm dünyada teknoloji konusunda büyük bir yetenek kaynağı haline geldiğini ve ülkeye girişimcileri çektiğini vurguladı. Trudeau, “Kanada, yenilikçi, girişimci ve yetenekli çalışanların ülkesidir. Ayrıca, küresel pazarlara, güçlü topluluklara ve büyüyen bir ekonomiye benzeri görülmemiş bir erişime sahibiz. Burada iş yapmak akıllıca bir hareket” diyerek, federal hükümetin eğitim ve araştırma alanındaki yatırımlarını, Kanadalı şirketlerin ve yeni girişimci şirketlerin başarı nedeni olarak gösterdi.
Trudeau, "Yeteneğe erişim açıkça göçten geliyor, genç ve eğitimli Kanadalıların eğitimine verilen önemden geliyor. ABD dahil birçok ülke göç konusunda kendilerini daha fazla kapatırken, Kanada göç konusunda daha açık kalıyor. Dünya Kanada’da esnek topluluklar elde ettiğimizi biliyor, dünyanın her yerinden insanları getirdiğimizde, daha iyi çözümler üretiyoruz, daha iyi yenilikler geliştiriyoruz. Bu yüzden sıkıntı anlarında bile iyi gidiyoruz. Kanada ekonomisinin son birkaç yılda geliştiğini gördük” şeklinde konuşarak hükümetin vatandaşın kişisel bilgilerinin güvende olmasını ve çevrimiçi taciz konusunda çözümler sağlamak için teknoloji şirketleri ile de işbirliği içinde çalışmaya odaklanacağını söyledi.
Dört gün sürecek Collision Konferansı’na 120 ülkeden bini aşkın startup şirketinin, yatırımcıların ve 700’ün üzerinde konuşmacının katılacağı bildirildi. 25 binden fazla insanın Toronto’da düzenlenen Collision Teknoloji Konferansı’na katılması bekleniyor.

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