HABER

Kanada Başbakanı Trudeau’dan Kurban Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 04:59 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau: - "Hepimiz için Kurban Bayramı, Kanada Müslüman topluluğunun toplumumuza yaptığı önemli katkıları tanımak ve kim olduğumuzu fark edenleri kutlamak için bir fırsattır"

TORONTO (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Hepimiz için Kurban Bayramı, Kanada Müslüman topluluğunun toplumumuza yaptığı önemli katkıları tanımak ve kim olduğumuzu fark edenleri kutlamak için bir fırsattır." ifadesini kullandı.

Trudeau, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak Müslümanların bayramını tebrik etti.

Trudeau, Kanada Başbakanlık Ofisinden basına yazılı ve görüntülü olarak dağıtılan mesajına, "Esselamü Aleyküm" diyerek başladı. Kanada ve dünyada Kurban Bayramı’nı kutlayan Müslümanlarla birlikte olduğunu belirten Trudeau, bayramın aynı zamanda haccın sonuna da işaret ettiğini vurguladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, mesajında şunları kaydetti:

“Kurban Bayramı, fedakarlıklardan ders çıkarmak ve ihtiyaç sahibi olanlara merhamet göstermek için bir fırsatlar zamandır. Bu fırsatı göstermek için, aileler ve arkadaşlar bayram için bir araya gelecek, sabah namazlarına katılacak ve hayattan zevk aldıkları nimetlere teşekkür edecektir. Hepimiz için Kurban Bayramı, Kanada Müslüman topluluğunun toplumumuza yaptığı önemli katkıları tanımak ve kim olduğumuzu fark edenleri kutlamak için bir fırsattır. Ailemizin adına, Sophie ve ben Kurban Bayramı'nı idrak eden herkese harika bir kutlama diliyorum. Eid Mübarek!”

PARTNERKardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!Kardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan görüntü! Binlerce balık telef oldu!Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan görüntü! Binlerce balık telef oldu!
İstanbullular dikkat, bu yollar kapatıldıİstanbullular dikkat, bu yollar kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kanada Kanada Başbakanı Justin Trudeau Kanada Başbakanı Trudeau’dan Kurban Bayramı mesajı Kurban Bayramı mesajı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

Şansal Büyüka: Negredo Al Nassr'a transfer oluyor!

Şansal Büyüka: Negredo Al Nassr'a transfer oluyor!

Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Antalya Havalimanı'nda yakalandılar

Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Antalya Havalimanı'nda yakalandılar

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 21 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 21 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Adana'da egzozuna ceza yazılınca polise sinirlenen sürücü sopayla aracını parçaladı

Adana'da egzozuna ceza yazılınca polise sinirlenen sürücü sopayla aracını parçaladı

Trump'ın ardından Türkiye'de harekete geçti! Kuzey Kore'de şehit düşen 166 Türk askerinin kemikleri aranıyor!

Trump'ın ardından Türkiye'de harekete geçti! Kuzey Kore'de şehit düşen 166 Türk askerinin kemikleri aranıyor!

İstanbul'da sabaha karşı korkunç kaza! Lüks araç kontrolden çıkıp takla attı: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da sabaha karşı korkunç kaza! Lüks araç kontrolden çıkıp takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan görüntü! Binlerce balık telef oldu!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan görüntü! Binlerce balık telef oldu!

İstanbullular dikkat, bu yollar kapatıldı

İstanbullular dikkat, bu yollar kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.