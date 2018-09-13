Kanada Başbakanı Trudeau’dan NAFTA resti

TORONTO (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile aralarında ülkesi için olumsuz şartlar içerecek yeni bir Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) imza koymayacağını söyledi.

İncelemelerde bulunmak üzere Saskatchewan eyaletinin Saskatoon kentine giden Trudeau, burada açıklamalarda bulundu. Trudeau, Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland başkanlığındaki Kanada heyetinin, ABD’de devam eden NAFTA’nın yenilenmesi görüşmelerinde amansız bir mücadele içinde olduğunu ifade etti.

Başbakan Trudeau, "Chrystia, her gün Kanadalı işçiler için, Kanadalılar ve Kanada için iyi bir anlaşmaya varmak için çıkarlarımızı koruyor ve yorulmadan çalışıyor." dedi.

Görüşmelerde ABD tarafına karşı geri adım atıldığına dair basında çıkan eleştirileri cevaplandıran Justin Trudeau, "Kanada için olumsuz şartlar içerecek yeni bir NAFTA anlaşmasını imzalamayacağım. Ekonomimizi güçlendirecek, Kanadalılar için iş ve fırsat yaratacak bir anlaşma yapacak ve elverişsiz şartları olan bir anlaşmayı imzalamayacağız." yanıtını verdi.