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Kanada Başbakanı Trudeau'dan Suudi Arabistan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 21:17 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau: - "Suudi Arabistan ile ilgili insan hakları konusunda net ve kararlı olduk ve olmaya da devam edeceğiz" - "Kanada, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması hakkındaki iddiaları ciddiye alıyor. Bu konu hakkında yorum yapabilmek için daha çok bilgiye ihtiyacımız var"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Suudi Arabistan ile ilgili insan hakları konusunda net ve kararlı olduk ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Frankofoni Zrivesi için Ermenistan'da bulunan Trudeau, gazetecilere verdiği demeçte, kendisinin Suudi Arabistan'da insan hakları konusunda ciddi girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Trudeau, "Suudi Arabistan'da insan hakları konusundaki kaygılarımız çerçevesinde uzun yıllardan beri hem özel hem de kamusal alanda son derece aktif bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. İnsan hakları konusunda net ve kararlı olduk ve olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında da açıklama yapan Kanada Başbakanı, "Kanada, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması hakkındaki iddiaları ciddiye alıyor. Bu konu hakkında yorum yapabilmek için daha çok bilgiye ihtiyacımız var." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada Başbakanı Justin Trudeau Suudi Arabistan

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