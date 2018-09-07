Kanada Başbakanı Trudeau'dan Yahudilere özür

TORONTO (AA) – Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 1939 yılında Nazilerden kaçarak Kanada’ya gelen ancak ülkeye alınmayan 907 mülteci için Yahudilerden özür diledi.

Trudeau, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 7 Kasım 1939'da 907 Yahudi mültecinin MS St.Louis gemisi ile Nazi rejiminden kaçarak Kanada’ya geldiğini ancak ülkeye alınmayarak geri çevrildiğini anımsattı. Söz konusu 907 Yahudi mülteci için özür dileyen Trudeau, paylaşımında, "St. Louis, Kanada'da sığınmak isteyen Alman Yahudileri taşıyordu fakat zamanın politikaları nedeniyle geri çevrildiler. 907 kişiden 254’ü öldü. Bu, mutlak bir ahlaki başarısızlıktı ve elbette bu özür kurbanları geri getiremiyor. Ancak bu yanlışı düzeltmede yapabileceğimiz şeyi yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

1939 yılında MS St. Louis isimli gemi, Nazi rejiminin zulmünden kaçan 907 Yahudi yolcu ile Almanya'yı terk etti. Hedefleri Kanada’ya yerleşmek olan Yahudi göçmenler, o dönem ülkede hakim olan Yahudi karşıtlığı ve bunu savunan grupların etkisi ile ülkeye alınmadı. Dönemin Başbakanı Mackenzie King’in ikna edilmesine kadar da gemi, beklediği ABD açıklarından ayrıldı. Avrupa'ya dönen geminin yolcularının yaklaşık yarısı İngiltere, Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından alınırken, kalanlar Almanya'ya iade edildi ve bunlardan 254'ü toplama kamplarında öldü.