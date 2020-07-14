Kanada Başbakanı Trudeau'ya 3. kez etik soruşturması: 'Hata yaptığını kabul etti'

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bazı aile fertlerine ödeme yapan bir yardım kuruluşuna hükümetin ihale vermesiyle ilgili bir görüşmeye katılmakla "hata yaptığını" kabul etti.

Hükümetin gençlerle ilgili 900 milyon Kanada doları (664 milyon ABD doları) tutarında bir gönüllüler projesini yürütmesi için Haziran ayında We Charity adlı yardım kuruluşu görevlendirildi.

Daha sonra bu kuruluşun, çeşitli etkinliklerinde konuşmaları için geçmişte Trudeau'nun aile fertlerine 280 bin Kanada doları ödediği ortaya çıktı.

Trudeau bu nedenle, göreve geldiği günden beri üçüncü kez etik komisyonunun soruşturmasına tabi tutulacak.

Trudeau, "Görüşmelere hiç katılmamalıydım, derhal çekilmemekle hata yaptım" dedi.

Başbakan da kuruluşun etkinliklerine katılıp konuşmalar yapmış, ancak bu konuşmalar için para talep etmemişti.

We'nin web sayfasında yapılan açıklamada, gençlik projesini yürütme talebinin Trudeau'nun kendisi veya kabinesinden değil, federal kamu hizmetlerinden geldiğini belirtti.

İhalenin, projenin idari masraflarını da içerdiği, ancak yardım kuruluşunun bundan "kâr" elde etmediği vurgulandı.