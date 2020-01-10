Kanada Başbakanı: Ukrayna'da düşen uçak İran füzesi ile vuruldu

İngiltere ve ABD'den de benzer açıklamalar gelmesine rağmen İran iddiaları reddediyor.Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İran'ın başkenti Tahran yakınlarında Çarşamba günü düşen yolcu uçağına İran tarafından atılan füzenin yanlışlıkla isabet ettiğini açıkladı. Başbakan Trudeau, Kanada'nın yanı sıra müttefiklere ait farklı istihbarat kaynaklarından edinilen bilgilerin uçağın İran füzesi ile düşürüldüğüne işaret ettiğini belirtti. Trudeau, uçağın bilerek vurulmadığını da sözlerine ekledi.

İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıdan birkaç saat sonra Tahran yakınlarında düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi uçakta bulunan 63'ü Kanada vatandaşı 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Kanada Başbakanının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson da benzer açıklamalarda bulundu. Uçağın İran'ın attığı füze sonucu düştüğüne dair bir dizi kanıt olduğunu belirten Johnson, füzenin yanlışlıkla uçağa isabet etmiş olabileceğini söyledi.

Bu açıklamalardan önce, Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer de, uçağın İran füzesi tarafından yanlışlıkla vurulduğu görüşünü dile getirmişti. ABD Başkanı Donald Trump da olayla ilgili "şüpheleri" bulunduğunu söylemiş ve "Bazıları mekanik bir durum olduğunu söylüyor. Ama ben şahsen böyle bir şeyin söz konusu bile olmadığını düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.