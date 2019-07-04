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Kanada Büyükelçisi'nin eşinin kaybolan çantasıbulunup, teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 14:54 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik lçesinde, Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'ın eşi Karen Blumenschein'in alışveriş yaptığı sırada kaybolan çantası, esnaf tarafından bulunarak teslim edildi.

Kanada Büyükelçisi'nin eşinin kaybolan çantasıbulunup, teslim edildi

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik lçesinde, Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'ın eşi Karen Blumenschein'in alışveriş yaptığı sırada kaybolan çantası, esnaf tarafından bulunarak teslim edildi.
Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, eşi Karen Blumenschein ile birlikte, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Geçiçi Miras Listesi'nde bulunan İznik’e geldi. Turistlik gezi kapsamında ilçenin tarihi yerlerini gezen büyükelçi ve eşi İznik çinisine ise hayran kaldı. Girdiği bir dükkanda çininin yapımını uzun uzun inceleyen büyükelçi ve eşi, ayrıca Nilüfer Hatun Çini Çarşısı'nda alışveriş yaptı. Daha sonra büyükelçinin eşi Karen Blumenschein, Kılıçaslan Caddesi'nde bulunan yün satan bir iş yerine girdi. Buradan alışveriş yapan Blumenschein çantasını almadan iş yerinden ayrıldı. Durumu farkeden işyeri sahibi Süleyman Ferik, yanına aldığı çantayı bir başka dükkanda alışveriş yapan büyükelçi ve eşine teslim etti. Karen Blumenschein, çantasını kendisine teslim eden Süleyman Ferik’i iş yerinde ziyaret ederek teşekkür etti. Yaşadığı olayı anlatan dükkan sahibi Ferik, "İş yerime geldi. Yün çoraplar çok hoşuna gitti annesine ve ailesine çok sayıda çorap aldı. Daha sonra çantasını unuttuğunu fark ettim. Bir çini dükkanında alışveriş yaptığını gördüm. Çantayı teslim ettim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kanada Büyükelçisi'nin eşinin kaybolan çantasıbulunup, teslim edildiKanada Büyükelçisi'nin eşinin kaybolan çantasıbulunup, teslim edildiKanada Büyükelçisi'nin eşinin kaybolan çantasıbulunup, teslim edildiKanada Büyükelçisi'nin eşinin kaybolan çantasıbulunup, teslim edildi

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