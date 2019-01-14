HABER

Kanada Cerrahi-Sufi Derneği’nden Kanadalı fakirlere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 16:46 | Son Güncelleme

Kanada Cerrahi-Sufi Derneği Başkanı Tevfik Aydöner, 25 yıldır bir gelenek haline getirdikleri etkinlikle, Kanada sokaklarında ve barınma evlerinde yaşayan fakir ve kimsesizlere yardım ettiklerini söyledi

HAMILTON (AA) – Kanada Cerrahi Dergahı üyesi ve gönüllüsü onlarca kişi, Kanada’nın Toronto ve Hamilton kentlerinde, sokaklarda ve barınma evlerinde yaşayan fakir ve kimsesizlere yardım dağıttı.

Dergahın bağlı olduğu Kanada Cerrahi-Sufi Derneği’nin Başkanı Tevfik Aydöner, etkinlik öncesi AA’ya yaptığı açıklamada, "25 yıldır bir gelenek haline getirdiğimiz bu uygulamayı, senede iki kez tekrarlıyoruz. Bugün de Kanadalı dostlarımızla birlikte önce Hamilton, ardından da Toronto kentinde sokak sokak gezerek, barınma evlerine giderek yardımlarımızı dağıtacağız’’ dedi.

Yardım kalemleri içinde kışlık paltolar, battaniye, eldiven, kış başlıkları, kışlık botlar, yiyecek ve hijyen malzemeleri olduğunu kaydeden Aydöner, "Bugün 200 kişiyi hedefledik. Şu ana kadar 70 kadar kişiye ulaştık. Burayı tamamladıktan sonra Toronto’ya geçip orada da ihtiyacı olanlara elimizdekileri vereceğiz. Bu pazar günümüzü böyle değerlendiriyor ve bu ülkenin sokakta kalmış, muhtaç evlatlarına yardım ediyoruz. Zira bu ülke de bize çok şey verdi." diye konuştu.

- Sıcak çorbalarla içleri ısındı

-15 santigrat derecede sokakta yaşayan evsiz ve kimsesizlere, evlerinde pişirdikleri sıcak çorba, makarna, börek, sandviç ve meyveleri dağıtan yardımseverler, küçük torbalara koydukları ağrı kesici, diş fırçası, diş macunu, tıraş bıçağı, tıraş sabunu ve hijyen malzemelerini de ihtiyaç sahiplerine verdiler.

Aşırı soğuğa rağmen üzerinde sadece bir gömlek olan özürlü bir gence rastlayan grup, genci adeta tepeden tırnağa giydirip, karnını doyurdular. İçindeki sıvıyı sıcak tutan kahve kupalarına doldurdukları sıcak çorbaları da dağıtan grup, Hamilton kentinin ana caddelerinde rastladıkları herkese ihtiyaçlarını da sordu.

- Suriyeli mülteci aileye yardım

Yardımların dağıtıldığı sırada bir kadının doğum günü olduğunu öğrenen grup, yakınlardaki bir pastacıdan küçük bir pasta alarak, kar üzerinde doğum günü kutlaması yaptı. Kutlamanın ardından yüzü gülen kadına, ihtiyacı olan kışlık giyecek ve diğer malzemelerden de verildi.

Öte yandan bir süre önce Kanada Hükümeti tarafından ülkeye getirilen Suriyeli mültecilerden olduğu öğrenilen bir karı-kocaya rastlayan yardımseverler, ailenin istediği tüm malzemeleri temin ettiler.

Ailenin adresini de alan dergah gönüllüleri, kendilerine daha sonra başka yardımlarda bulunacaklarını da ifade ettiler.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Bakan Soylu: Belediye gelir elde etsin diye milleti cezaya boğamayızBakan Soylu: Belediye gelir elde etsin diye milleti cezaya boğamayız
İki bacanak arasında kavga: Ateş edince araya giren oğlunu vurduİki bacanak arasında kavga: Ateş edince araya giren oğlunu vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kanada Kanada Cerrahi-Sufi Derneği Başkanı Tevfik Aydöner Kanada Cerrahi-Sufi Derneği’nden Kanadalı fakirlere yardım

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Tezcan'a kötü haber! Ankara Barosu'ndan 'Atatürk'e hakaret'ten suç duyurusu

Fatih Tezcan'a kötü haber! Suç duyurusunda bulundular

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye talihlisiyle ilgili açıklama

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi ziyaret etti

Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi ziyaret etti

İsmail'in Yeri et lokantasının sahibi tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Ünlü et lokantası sahibinin ifadesi ortaya çıktı! Teslim olmuştu

Denizli'de boşanmak isteyen eşten şok iddia: Çıplak fotoğraflarını yollayıp…

Boşanmak isteyen eşten şok iddia: Çıplak fotoğraflarını yollayıp

Buz üstünde kurtarma operasyonu

Buz üstünde kurtarma operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.