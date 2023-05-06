HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kanada'da 78 noktada orman yangını! Hektarlarca alan küle döndü

Kanada'da 78 noktada orman yangını! Hektarlarca alan küle döndü

06.05.2023 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın Alberta eyaletinde 78 farklı noktada orman yangınıyla mücadele edildiği, 19’unun kontrolden çıktığı belirtildi.

Kanada'da 78 noktada orman yangını! Hektarlarca alan küle döndü

Kanada’nın Alberta eyaletindeki 78 noktada orman yangınıyla mücadele ediliyor. Little Red River Cree Nation bölgesinde bulunan Fox Lake’de alevlere karadan ve havadan müdahale edilirken, 4 bin 400 hektarlık alan küle döndü.

Yangında yaklaşık 20 ev kullanılamaz hale geldi, 3 bin 700 kişi de evlerinden tahliye edildi. Drayton Valley bölgesinin güneydoğusundaki orman yangınında şu ana kadar bin 500 hektarlık alan kül oldu. 7 bin 200 kişi tahliye edildi.

s2

Eyalet genelindeki 78 aktif yangından 19’unun kontrolden çıktığı aktarıldı. Alberta Wildfire yöneticisi Christie Tucker düzenlediği basın toplantısında, 1 Ocak’tan bu yana 348 orman yangını çıktığını, 25 bin hektardan fazla arazinin yandığını belirtti.

Alevlerle mücadele sürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İran'dan tehdit gibi açıklama: ABD'yi sorumlu tutarızİran'dan tehdit gibi açıklama: ABD'yi sorumlu tutarız
Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kıza kabusu yaşattı!Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kıza kabusu yaşattı!
"İzin vermeyeceğiz" deyip rest çekti!"İzin vermeyeceğiz" deyip rest çekti!
Anahtar Kelimeler:
Kanada orman yangını

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmedi

Canlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmedi

İnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre oldu

İnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre oldu

Ali Babacan'dan Muharrem İnce sözleri! 'Takip listemde yok'

Ali Babacan'dan Muharrem İnce sözleri! 'Takip listemde yok'

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi!

Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi!

Skandal sözler! 'Kapısını parça parça edeceğiz'

Skandal sözler! 'Kapısını parça parça edeceğiz'

İlginizi Çekebilir

Araçta doğum yapan kadına böyle yardım etti

Araçta doğum yapan kadına böyle yardım etti

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Su dolu küvete şarja takılı telefonla girdi! Sonu facia...

Su dolu küvete şarja takılı telefonla girdi! Sonu facia...

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.