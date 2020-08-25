Kanada'da ABD'den ithal edilen şeftalilerde Salmonella virüsü endişesi

Öte yandan sağlık kurumu, ürünlerin toplu olarak satılmış ve bir marka adıyla satışa sunulmuş olabileceğini ifade ederek, Kanadalıları çok dikkatli olmaları konusunda uyardı. Oluşturulan raporda, Prima Sweet Value Wawona, Sweet 2 Eat, Sweet O, Wawona, Wegmans ve Extrafresh dahil olmak üzere farklı etiketlere sahip 11 ürün marka listelendi. Sağlık Ajansı, Salmonella bulaşmış yiyeceklerin çürük görünmeyeceğini veya kokmayacağını ancak yine de virüs bulaştıracağını ifade etti.

Salgının devam etmesiyle ilgili araştırmalarını sürdüren uzmanlar, yine ABD’den ithal edilen şeftalilerde de Salmonella virüsü olabileceği endişesi incelemelerini sürdürüyor. Kanada Gıda Denetleme Kurumu, halkı ABD menşeili şeftali almamaları konusunda uyarıyor. Kanada hükümeti, şeftali sevkiyatı yapan ABD’li şirketten ürünlerini toplaması çağrısı yaptı.

Kanada'da son birkaç hafta içinde hızlı artan Salmonella salgının nedenini araştıran halk sağlığı uzmanları bu salgının ABD’den ithal edilen kırmızı soğanla ilişkili olduğunu bulmuştu. Kanada’daki marketlerden, restoranlardan bu ürünlerin toplatılırken, toplam 379 vaka tespit edilmişti.

KIRMIZI SOĞAN UYARISI

Ay başında Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya merkezli bir şirket tarafından 50 eyalete dağıtılan ve bakteriyel salgın olan salmonella içerdiğinden şüphelenilen kırmızı soğanların piyasadan toplanmasına karar verilmiş, federal sağlık yetkilileri, 30 eyalette şu ana kadar yaklaşık 400 kişiye bulaşan salgınının kırmızı soğan tüketimiyle bağlantılı olduğunu ve Kaliforniya merkezli Thomson International Inc. of Bakersfield isimli şirketin olası kaynak olarak belirlendiğini bildirmişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, şirketin ajansı, potansiyel olarak kontamine olan kırmızı soğanla aynı ortamda tutulan diğer tüm soğan çeşitlerini de (beyaz, sarı ve tatlı) çapraz kontaminasyon riski nedeniyle toplatacağı konusunda bilgilendirdiğini aktarmıştı.

Ağırlıkları 5 ile 50 kilo arasında değişen ve ABD'nin yanı sıra Kanada'ya da gönderilen ambalajlarının 1 Mayıs'tan itibaren sevk edildikleri belirlenmişti.

Ölümcül bakteriyel hastalık olarak bilinen salmonella, ishal, ateşlenme, karın ağrısı, kusma, baş dönmesi ve diğer semptomlar gösteriyor ve 6 saat ile 6 gün arasında ortaya çıkıyor. Enfeksiyona yakalananların tedavisi 2 ile 4 hafta arasında değişiyor.

Kaynak: İHA

