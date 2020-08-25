HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kanada'da ABD'den ithal edilen şeftalilerde Salmonella virüsü endişesi

Kanada'da ABD'den ithal edilen şeftalilerde Salmonella virüsü endişesi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 07:37 | Son Güncelleme

Kanada'da ABD'den ithal edilen kırmızı soğanda Salmonella virüsünün tespit edilmesinin ardından, uzmanlar ABD'den ithal edilen şeftalilerde de Salmonella virüsü olabileceği endişe ile incelemelerini sürdürüyor

Kanada'da ABD'den ithal edilen şeftalilerde Salmonella virüsü endişesi

Kanada'da son birkaç hafta içinde hızlı artan Salmonella salgının nedenini araştıran halk sağlığı uzmanları bu salgının ABD’den ithal edilen kırmızı soğanla ilişkili olduğunu bulmuştu. Kanada’daki marketlerden, restoranlardan bu ürünlerin toplatılırken, toplam 379 vaka tespit edilmişti.

Salgının devam etmesiyle ilgili araştırmalarını sürdüren uzmanlar, yine ABD’den ithal edilen şeftalilerde de Salmonella virüsü olabileceği endişesi incelemelerini sürdürüyor. Kanada Gıda Denetleme Kurumu, halkı ABD menşeili şeftali almamaları konusunda uyarıyor. Kanada hükümeti, şeftali sevkiyatı yapan ABD’li şirketten ürünlerini toplaması çağrısı yaptı.

Öte yandan sağlık kurumu, ürünlerin toplu olarak satılmış ve bir marka adıyla satışa sunulmuş olabileceğini ifade ederek, Kanadalıları çok dikkatli olmaları konusunda uyardı. Oluşturulan raporda, Prima Sweet Value Wawona, Sweet 2 Eat, Sweet O, Wawona, Wegmans ve Extrafresh dahil olmak üzere farklı etiketlere sahip 11 ürün marka listelendi. Sağlık Ajansı, Salmonella bulaşmış yiyeceklerin çürük görünmeyeceğini veya kokmayacağını ancak yine de virüs bulaştıracağını ifade etti.

KIRMIZI SOĞAN UYARISI

Ay başında Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya merkezli bir şirket tarafından 50 eyalete dağıtılan ve bakteriyel salgın olan salmonella içerdiğinden şüphelenilen kırmızı soğanların piyasadan toplanmasına karar verilmiş, federal sağlık yetkilileri, 30 eyalette şu ana kadar yaklaşık 400 kişiye bulaşan salgınının kırmızı soğan tüketimiyle bağlantılı olduğunu ve Kaliforniya merkezli Thomson International Inc. of Bakersfield isimli şirketin olası kaynak olarak belirlendiğini bildirmişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, şirketin ajansı, potansiyel olarak kontamine olan kırmızı soğanla aynı ortamda tutulan diğer tüm soğan çeşitlerini de (beyaz, sarı ve tatlı) çapraz kontaminasyon riski nedeniyle toplatacağı konusunda bilgilendirdiğini aktarmıştı.

Ağırlıkları 5 ile 50 kilo arasında değişen ve ABD'nin yanı sıra Kanada'ya da gönderilen ambalajlarının 1 Mayıs'tan itibaren sevk edildikleri belirlenmişti.

Ölümcül bakteriyel hastalık olarak bilinen salmonella, ishal, ateşlenme, karın ağrısı, kusma, baş dönmesi ve diğer semptomlar gösteriyor ve 6 saat ile 6 gün arasında ortaya çıkıyor. Enfeksiyona yakalananların tedavisi 2 ile 4 hafta arasında değişiyor.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Heybetini gizli tutman gereken konular var' 'Heybetini gizli tutman gereken konular var'
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! Üçlü toplantı iptal edildiBAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! Üçlü toplantı iptal edildi
Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu nedir?Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu nedir?
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
İlginizi Çekebilir
Komşuda koronavirüs rekor kırdı! Salgının en yükseği...
Komşuda koronavirüs rekor kırdı! Salgının en yükseği...
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
Times: Doğu Akdeniz'deki gerilim büyüyor
Times: Doğu Akdeniz'deki gerilim büyüyor
Fransız çıplaklar kampında Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı; Sağlık Bakanlığı alarma geçti
Çıplaklar kampında vaka sayısı rekor kırdı; Sağlık Bakanlığı alarma geçti
Fransa'da Sırp erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle kızlarını döven Boşnak aile sınır dışı edilecek
Kızını eve kapatıp döven aile hakkında sınır dışı kararı
ABD yine karıştı! Ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
ABD yine karıştı! Ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! Üçlü toplantı iptal edildi
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! Üçlü toplantı iptal edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.