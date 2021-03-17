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  4. Kanada'da Çin'den gönderilen kargodan çıkan şey şaşırttı!

Kanada'da Çin'den gönderilen kargodan çıkan şey şaşırttı!

17.03.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Kanada’nın Halifax kentinde yaşayan Brent Braaten, Çin’den gönderilen kargo kolisini açınca şaşkına uğradı. Braaten’e gelen isimsiz koliden 3 kafalı, doldurulmuş ördek yavrusu çıktı.

Kanada'nın Halifax kentinde yaşayan Brent Braaten adlı kişi, sabah evinin kapısını açtığında bir koliyle karşılaştı. Braaten kendisine gönderilen koliyi açınca şaşkına döndü. Braaten'a Çin'den gelen koliden 3 kafalı dondurulmuş ördek yavrusu çıktı.

Olayla ilgili Kanada medyasına konuşan Braaten, “Kolinin kim tarafından gönderildiğini bilmiyorum ama gönderen kişinin adresi Çin’den. Koliyi açmak için cesaretimi topladığımda içinden çıkanı görünce irkildim” dedi.

"KULLANIM TALİMATLARIYLA GELDİ"

Braaten, kolinin içerisinden ‘kullanım talimatının' da çıktığını ifade etti. Talimatlar arasında ‘ürünün’ odada 48 saat bekletilmesi ve saç kurutma makinesiyle kurutulmasının yer aldığını belirten Braaten, ürün için internet üzerinden yaptığı araştırmada fiyatının 80-200 dolar (600-1500 TL) arasında olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Çin Kanada

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