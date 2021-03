Kanada'da eğitim gören Türk genci 'Genç Uzay Girişimcileri' yarışmasında üçüncü oldu

Kanada'nın Vancouver kentindeki British Columbia Üniversitesi'nde eğitim gören Kuthan Çelebi, yaptığı açıklamada, uzayın çocukluk yıllarından itibaren ilgisini çektiğini söyledi.

Üniversitedeki eğitimi sırasında pek çok projede yer alma şansı bulduğunu ifade eden Çelebi, "Uluslararası bir organizasyon olan Students for Exploration and Development of Space (Uzayın Keşfi ve Geliştirilmesi için Öğrenciler) tarafından düzenlenen Young Space Entrepreneurs (Genç Uzay Girişimcileri) yarışmasına katıldım. Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletinden iki kişi ile ekip kurup projeyi geliştirdim. Yarışmanın sonucunda Kanada çapında katılan takımlar arasından üçüncülük ödülüne layık görüldük. Seçkin bir jüri tarafından belirlenen bu ödül sayesinde, yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir başarı elde etmiş olduk." diye konuştu.

'PAHALI VE UZUN BİR SÜRECİ ORTADAN KALDIRIYOR'

Çelebi, dereceye girdikleri projenin, uzay çalışmalarında maliyetleri azaltacağını belirterek "Dünyada bilim insanları tarafından uzay için geliştirilen birçok bilimsel çalışma, sertifikasyon ve uzay testleri için sırada bekliyor. Bu süreç çok uzun ve oldukça pahalı. Ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir astronotun araştırmacılar tarafından satın alınan bir saatlik ücreti 130 bin ABD doları." dedi.