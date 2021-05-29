Kanada’da toplu mezar şoku! 215 çocuğa ait ceset kalıntıları bulundu

Kanada resmi haber ajansı CanadianPress’in haberine göre, 1869-1978 yılları arasında faaliyet gösteren Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde, bazıları 3 yaşında olan çocuk mezarları saptandı.

Tk'emlups te Secwepemc First Nation kabilesi şefi Rosanne Casimir, yaptığı basın açıklamasında, ceset kalıntılarının, kabilelerine mensup ailelerin çocuklarına ait olduğunu ve bölgede çalışma yapan görevliler tarafından geçen hafta sonu yeraltına nüfuz eden bir radar yardımıyla keşfedildiğini belirtti.

Keşfi "yıllardır konuşulan ancak asla belgelenemeyen, düşünmesi çok zor kayıplar" olarak nitelendiren Casimir, yerel bir müze görevlisinin, herhangi bir kaydının bulunup bulunmadığını belirlemek için Royal British Columbia Müzesiyle birlikte çalışmasına rağmen ölümlerin belgelenmemiş olduğunu kaydetti.

Kalıntıları bulunan çocuklardan bazılarının 3 yaşında olduğunu ifade eden şef Casimir, okulun, Kanada'nın o yıllardaki yatılı kilise okulu sistemindeki en büyük okul olduğunu hatırlattı.