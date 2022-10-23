HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kanada’da havalimanında bomba paniği! Tüm uçuşlar durduruldu

Kanada’da havalimanında bomba paniği! Tüm uçuşlar durduruldu

23.10.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın Toronto kentindeki Billy Bishop Havalimanı'nda bomba paniği yaşandı. Havalimanı yakınlarında yapılan bomba ihbarı nedeniyle havalimanındaki yolcular tahliye edildi, uçuşlar askıya alındı. Bölgedeki birçok yol ise güvenlik önlemleri sebebiyle trafiğe kapatıldı. İşte olayın detayları...

Kanada’da havalimanında bomba paniği! Tüm uçuşlar durduruldu

Kanada’nın Toronto kentinde bulunan Billy Bishop Havalimanı yakınında bulunan feribot terminalinde şüpheli paket bulunmasının ardından bomba ihbarı yapıldı. Havalimanındaki yolcular ihbar nedeniyle tahliye edilirken, uçuşlar da askıya alındı.

Feribot terminali yakınında bulunan 2 bina tamamen, bir bina ise kısmen boşaltıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yerel saatle 16.00 sıralarında ihbar aldıklarını ve başlatılan operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Potansiyel bir patlayıcı cihazla uğraşıyoruz" denildi.

Öte yandan, bölgedeki birçok yol güvenlik önlemleri sebebiyle trafiğe kapatıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal karar! 'Para alan da veren de suçludur'Yargıtay'dan emsal karar! 'Para alan da veren de suçludur'
Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…
Uyarı geldi: Kuvvetli olacak! Birbirinden çarpıcı görüntüler... "En soğuk gece"Uyarı geldi: Kuvvetli olacak! Birbirinden çarpıcı görüntüler... "En soğuk gece"
Anahtar Kelimeler:
Kanada bomba havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"

Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Pes dedirten düzenek! Araçlardan böyle mazot çalmışlar

Pes dedirten düzenek! Araçlardan böyle mazot çalmışlar

Kahreden son! Çocukların ateşlediği silahtan çıkan saçmalar isabet etti... Talihsiz adam kurtarılamadı

Kahreden son! Çocukların ateşlediği silahtan çıkan saçmalar isabet etti... Talihsiz adam kurtarılamadı

Ayrılık kararı üzmüştü! Güldür Güldür paylaşımı

Ayrılık kararı üzmüştü! Güldür Güldür paylaşımı

Asgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdi

Asgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdi

İlginizi Çekebilir

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.