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Kanada'da İsrail protestosu! Kırmızıya boyadılar

23.05.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savaş karşıtı organizasyon 'World Beyond War', İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için, Kanada’da bulunan İsrail Konsolosluğu’nun merdivenlerini kırmızıya boyadı.

Kanada'da İsrail protestosu! Kırmızıya boyadılar

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarına dünyanın dört bir yanından saldırılar sürüyor. Aralarında yahudilerin de bulunduğu savaş karşıtı organizasyon World Beyond War’ın (WBW) Kanada şubesindeki üyeleri, ülkenin üç büyük kentinden biri olan Toronto'daki İsrail Konsolosluğu’nun girişinde bulunan merdivenleri kırmızıya boyadı.

"İSRAİL'İN NEDEN OLDUĞU KANLA YÜZLEŞMESİNİ İSTİYORUZ"

İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını en şiddetli şekilde kınadıklarını ifade eden organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail’in acımasız işgalinin şiddetini Toronto’daki konsolosluğunda görünür hale getiriyoruz. İsrail devlet dairelerine girip çıkan kişilerin, İsrail’in neden olduğu kanla yüzleşmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

PROTESTOYA YAHUDİLER DE KATILDI

WBW Kanada, yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik kırmızı boyalı protestoya Yahudilerin de katıldığını ifade etti. WBW Kanada tarafından yapılan paylaşımda, "Toronto'daki İsrail konsolosluğunun merdivenleri, Yahudi toplumu üyeleri ve diğer aktivistler İsrail'in Gazze'deki 66'sı çocuk 200'den fazla Filistinlinin ölümüne yol açan şiddetini kınadığı için bugün kırmızıya boyandı" denildi.

Kaynak: DHA

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