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Mektup yazma yarışmasında ödül göl kenarında müstakil ev

22.01.2019 14:13 | Son Güncelleme

Kanadalı bir kadın, Calgary kenti yakınlarındaki, göl kenarında bulunan üç yatak odalı müstakil evini düzenlediği bir mektup yazma yarışmasının galibine verecek.

Mektup yazma yarışmasında ödül göl kenarında müstakil ev

19 ABD Doları katılım ücretiyle girilebilen yarışmada yazılacak mektupta "Bu göl kenarındaki rüya gibi eve taşınmak, neden yaşamınızı değiştirir?" sorusuna yanıt verilmesi isteniyor.

Evin sahibi Alla Wagner, sağlık sorunları nedeniyle evden ayrılması gerektiğini söyledi.

Benzer yarışma hikayelerinden ilham aldığını anlatan Wagner, yaklaşık 1,3 milyon dolarlık evini satmayı başaramayınca "bir mektup yaz ve bir ev kazan" yarışmasını düzenlemeye karar verdiğini söyledi.

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Wagner, Facebook sayfasındaki paylaşımında "Ailemin bu evde geçirdiği mutlu hayatın harika anılarına paha biçilemez. Kaz ve ördek sürülerinin göle gidip gelmesini izlemeyi, gökyüzünü, yıldızlı geceleri, doğal yaşamı ve karlı dağları görmeyi seviyorum" yazdı.

Sağlık durumu nedeniyle evin üst katına mahkum olduğunu söyleyen Wagner, bu şekilde yaşamanın kendisi için "dayanılmaz" olduğunu da vurguladı.

Alla Wagner ayrıca evini "bir yazarın ya da ressamın cenneti" diye tanımladı.

Calgary'nin 65 kilometre güneyinde bulunan ev 360 metrekare, 4 bin metrekarelik arazisi, bir göleti ve bir şarap mahzeni var.

Wagner katılımcılar arasında son 500'e kalanların halkın oyuyla belirleneceğini ve bu 500 kişi arasından kazananı da bağımsız bir jürinin seçeceğini söyledi.

Yarışmaya katılım üç ay boyunca sürecek ve evin 1,3 milyon dolarlık satış ücretinin toplanması için gereken 60 bin katılım olursa süre daha da uzatılacak.

Wagner, katılımın az olması halinde yarışmayı iptal etme hakkını da saklı tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada mektup göl evi yarışma

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