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  4. Kanada'da müslüman aileye saldırı! 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti

Kanada'da müslüman aileye saldırı! 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti

08.06.2021 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde gerçekleşen ve bir minibüs şoförünün aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü saldırının, İslamofobik nedenlerle yapılmış olabileceği kaydedildi. Saldırıda 4 kişinin öldüğü, 1 çocuğun ağır yaralandığı belirtildi.

Kanada'da müslüman aileye saldırı! 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti

London Polis Şefi Steve Williams, düzenlenen basın toplantısında, dün gece gerçekleşen ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 çocuğun ağır yaralandığı olaya ilişkin, "Kurbanların, İslam inancından dolayı bu saldırıda hedef alındığına inanıyoruz." dedi.

Saldırının kasıtlı bir eylem olduğuna inandıklarını kaydeden Williams, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetmesini "yıkıcı bir kayıp" olarak niteledi, saldırı hakkında bilgisi olan vatandaşların yetkilileri aramaları çağrısında bulundu.

"BU, KANADA TOPRAĞINA YÖNELİK BİR TERÖR SALDIRISIDIR"

Ülkenin ileri gelen Müslüman sivil toplum örgütlerinden Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da, Müslüman aileye yönelik korkunç saldırıdan dolayı dehşete düşüldüğü kaydedilerek adalet çağrısında bulunuldu.

NCCM Başkanı Mustaa Farooq, "İddiaya göre bir adam arabasına bindi, yolda yürüyen Müslüman bir aileyi gördü ve yaşamayı hak etmediklerine karar verdi. Onları tanımıyordu. Bu, Kanada toprağına yönelik bir terör saldırısıdır ve bu şekilde ele alınmalıdır. Hükümeti, terör suçlamalarını göz önünde bulundurmak da dahil olmak üzere, saldırganı yasaların izin verdiği ölçüde yargılamaya çağırıyoruz." ifadelerini paylaştı.

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Farooq, 2017 yılında Quebec City'de 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı cami saldırısını hatırlatarak, Kanada'daki Müslümanların İslamofobik şiddete aşina hale geldiğini belirtti ve "İslamofobi nedeniyle bu ailenin kaybı uzun süre derinlere inecek bir acı olacak. Ama bu keder, bizim adaletten ve değişimden yana olduğumuzun zemini olsun." dedi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, dün gece, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren minibüs sürücüsü, biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden oldu.

20 yaşında olduğu belirtilen Nathanial Veltman adlı sürücü, olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün çıkarıldığı mahkemede Veltman hakkında, 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüsten dava açıldığı, terörizm suçlamasının da davaya eklenebileceği bildirildi. (AA)

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