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Kanada’da salmonella vakaları 500’ü aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 00:09 | Son Güncelleme

Kanada’da ABD’den ithal edilen kırmızı soğanlarla bağlantılı olarak 49 yeni salmonella vakası bildirildi. Toplam vaka sayısı 506’ya ulaştı.

Kanada’da salmonella vakaları 500’ü aştı

Kanada Halk Sağlığı Dairesi, Amerika Birleşik Devletleri’nden ithal edilen kırmızı soğanlarla bağlantılı salmonella salgını nedeniyle 49 Kanadalının daha hastalandığını, 14 Eylül itibariyle güncel vaka sayısının toplam 506’ya ulaştığını açıkladı.

Kanada Halk Sağlığı Dairesi, ABD’den ithal edilen kırmızı soğanların başta salmonella salgını olmak üzere diğer birçok hastalıkla ilişkili olabileceğini aktardı. Menşei ABD olan çok sayıda kırmızı soğan geri gönderildi.

Kanadalılar, özellikle Thomson International Inc’den ithal edilen ve nereden geldiği belli olmayan kırmızı soğanların tüketiminden kaçınılması gerektiği konusunda uyarılıyor. Şu ana kadar Kanada’ya ait kırmızı soğanda herhangi bir hastalık tespit edilmemesi nedeniyle uzmanlar, yerli ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söylüyor. (İHA)

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