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  4. Kanada'da skandal! Maske takmadı, restoran tezgahına idrarını yaptı

Kanada'da skandal! Maske takmadı, restoran tezgahına idrarını yaptı

02.09.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'da fast food restoranı olan Dairy Queen'de skandal bir olay yaşandı. Maske takmadığı için hizmet verilemeyeceği söylenen müşteri, sinirlenerek tezgahın üzerine idrarını yaptı. Olay, başka bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kanada'da skandal! Maske takmadı, restoran tezgahına idrarını yaptı

Kanada'nın Vancouver Adası'nda bulunan Port Alberni kentinde yaşanan olay akıllara durgunluk veren türdendi.

Bir kişi, girdiği Dairy Queen adındaki fast-food restoranında maske takmadığı için çalışanlar tarafından uyarıldı. Ancak çalışanların uyarısını dikkate almayarak onlarla tartışmaya başlayan adam, maske takmayanlara hizmet verilmeyeceğine dair politikayı duyunca adeta çılgına döndü.

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İDRARINI YAPTI, PSİKOPATLAR DİYE HAYKIRDI

Maske takmadığı için çalışanla hararetli bir tartışmaya giren müşteri, istediği olmayınca restoran tezgahına idrarını yaptı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kişi söz konusu yerden ayrılırken de çalışanlara "Psikopatlar" diye haykırdı.

Polis olayı uygunsuz bir davranış olarak değerlendirirken, şimdi her yerde kimliği belirsiz kişiyi arıyor.


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Anahtar Kelimeler:
maske Kanada
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