Kanada'da skandal! Maske takmadı, restoran tezgahına idrarını yaptı

Kanada'nın Vancouver Adası'nda bulunan Port Alberni kentinde yaşanan olay akıllara durgunluk veren türdendi.

Bir kişi, girdiği Dairy Queen adındaki fast-food restoranında maske takmadığı için çalışanlar tarafından uyarıldı. Ancak çalışanların uyarısını dikkate almayarak onlarla tartışmaya başlayan adam, maske takmayanlara hizmet verilmeyeceğine dair politikayı duyunca adeta çılgına döndü.

İDRARINI YAPTI, PSİKOPATLAR DİYE HAYKIRDI

Maske takmadığı için çalışanla hararetli bir tartışmaya giren müşteri, istediği olmayınca restoran tezgahına idrarını yaptı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kişi söz konusu yerden ayrılırken de çalışanlara "Psikopatlar" diye haykırdı.

Polis olayı uygunsuz bir davranış olarak değerlendirirken, şimdi her yerde kimliği belirsiz kişiyi arıyor.



