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Kanada'da skandal ortaya çıktı! Binlerce yerli kadını zorla kısırlaştırmışlar

19.02.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada genelinde yaşayan binlerce yerli kadının, kendi istekleri dışında kısırlaştırıldıkları belirtildi. Edinilen bilgiye göre doğum için hastaneye giden yerli kadınların operasyon sırasında kısırlaştırıldığı ortaya çıktı.

Kanada'da skandal ortaya çıktı! Binlerce yerli kadını zorla kısırlaştırmışlar

CTV’deki haberde, British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba ve Quebec eyalet mahkemelerinin her birinde, zorla kısırlaştırıldıklarını ileri süren binlerce yerli kadını temsilen açılmış 5 davanın bulunduğu belirtildi.

DOĞUM İÇİN HASTANEYE GİTTİKLERİNDE OPERASYON SIRASINDA KISIRLAŞTIRMIŞLAR

Kendisi de bir First Nation yerlisi olan haber ekibinden Creeson Agecoutay’ın edindiği bilgilerle, doğum için hastaneye giden yerli kadınların operasyon sırasında kısırlaştırıldığı ortaya çıktı.

Özellikle sezaryen gerektiren durumlarda hamilelere bir onay formu imzalatıldığı kaydedildi.

Görevlilerin, operasyondan dakikalar önce ve hatta bazen ameliyathaneye giderken söz konusu forma "tüp ligasyonu"na ilişkin bir madde ekledikleri bilgisi paylaşılan haberde, "Bu, doğum sancısıyla kıvranan ve bebeklerinin sağlığı konusunda paniğe kapılan kişilere en savunmasız oldukları anda yaşamlarını değiştiren bir işleme rıza göstermeleri için yapılan bir şey" ifadesine yer verildi.

"BANA YARDIM ETMEK İÇİN ORADALARMIŞ GİBİYDİ"

Haberde görüşlerine yer verilen Saskatchewan Yerlilerinden Melika Popp, "Bu doktorlar, bana yardım etmek için oradalarmış gibiydi." dedi.

ZORLA KISIRLAŞTIRMANIN TARİHİ ÇOK ESKİYE DAYANIYOR

Bugün yerli kadınların zorla kısırlaştırılmaları ile gündeme gelen konunun tarihi, Kanada’da 1928'e kadar gidiyor.

The Canadian Encyclopedia’da yer alan bilgilere göre, zorla kısırlaştırma uygulaması Kanada'da uzun ve genellikle gizli bir tarihe sahip.

Alberta eyaletinde 1928'de kabul edilen ve 1972'ye kadar yürürlükte kalan yasayla "uygun olmayan kişilerin üremesine sınırlama" getirildi.

Kanada Öjeni Kurulunca özellikle hapishanedeki "tehlikeli" mahkumlar için verilen karar kapsamında, uygulama süresi boyunca bazı erkek mahkumlar da kısırlaştırıldı.

British Columbia eyaletinde 1933'te yürürlüğe giren ve 1973'te kaldırılan aynı kanun, giderek yerli kadınları hedef aldı. (AA)

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