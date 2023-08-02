HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kanada'daki Meta platformlarında haber içerikleri kaldırılıyor

Kanada'daki Meta platformlarında haber içerikleri kaldırılıyor

02.08.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya devi Meta, Kanada'daki Çevrimiçi Haberler Yasası kapsamında haber içeriklerini platformlarından resmi olarak kaldırmaya başladı. Yapılan bir araştırmaya göre ise Kanadalıların çoğunluğunun, Çevrimiçi Haberler Yasası dolayısıyla haberlere erişimi kaybetme endişesi yaşadığı tespit edildi.

Kanada'daki Meta platformlarında haber içerikleri kaldırılıyor

Kanada'da haziranda yasalaşan "Bill C-18" sayılı Çevrimiçi Haberler Yasası kapsamında düzenlemeler ülke çapında genişletiliyor.

PLATFORMLARINDAKİ HABER İÇERİKLERİNİ KALDIRMAYA BAŞLADI

Meta, teknoloji şirketlerinin haber içeriğini paylaşmak için medya kuruluşlarına ücret ödemelerini zorunlu kılan yasa kapsamında platformlarındaki haber içeriklerini kaldırmaya başladı.

Konuya ilişkin Meta'nın Kanada'daki Kamu Politikası Başkanı Rachel Curran, "Kanada'daki (platformlarımızda) haber mevcudiyetini kalıcı olarak sona erdirme sürecini başlattık." açıklamasını yaptı.

Curran, medya endüstrisine "sağladıkları katkının" Kanada hükümetince fark edilmesini umduklarını belirterek, "Kanada hükümetinin, özgür ve açık internet ilkelerini destekleyen politikalar üretmeyi göz önüne alacağını arzu ediyoruz." dedi.

meta3

Yeni uygulamayla Kanadalılar artık Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarında haber içeriklerine erişim sağlayamayacak, yerli ve yabancı medya kuruluşları içerikleri de bu platformlardan engellenecek.

Kanada'daki "Bill C-18" yasası kapsamında Google ve Meta gibi teknoloji şirketleri, medya içerikleri paylaşmak veya yeniden kullanmak için ücret ödemek zorunda kalacak.

Söz konusu değişikliklerin Meta platformlarında uygulama sürecinin birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

Sosyal medyada 'Threads' çılgınlığı... Sosyal medyada 'Threads' çılgınlığı...

KANADALILARIN ÇOĞU, ÇEVRİMİÇİ HABERLER YASASI'NDAN ENDİŞELİ

Angus Reid Enstitüsünce yapılan araştırmaya göre, Kanadalıların çoğunluğu, Çevrimiçi Haberler Yasası dolayısıyla haberlere erişimi kaybetme endişesi yaşıyor.

Araştırmada, Kanadalıların yüzde 61'i, teknoloji şirketlerinin Kanada haber kuruluşlarına içerikleri için ücret ödemesi gerektiğini düşünürken, yüzde 63'ü de Facebook ve Google gibi tercih ettikleri platformlarda, Kanada haberlerine erişimlerini kaybetme endişesi taşıdıklarını ifade etmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Proje süreci 11 yıl süren Euclid Teleskobu, ilk fotoğraflarını yolladı!Proje süreci 11 yıl süren Euclid Teleskobu, ilk fotoğraflarını yolladı!
Dünkü deprem sonrası ilginç detay!Dünkü deprem sonrası ilginç detay!
Eski adı Twitter olan X, artık buna da izin veriyor!Eski adı Twitter olan X, artık buna da izin veriyor!
Anahtar Kelimeler:
Kanada Meta

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.