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Kanada, Filipinler’deki çöpünü geri getirmek için şirket kiraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 23:59 | Son Güncelleme

Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Catherine McKenna, Kanada’dan Filipinler’e 6 yıl önce, bir Kanada şirketi tarafından gönderilen plastik çöpleri geri getirmek için bir şirketle anlaştıklarını açıkladı.Kanada, 2013-2014 yılları arasında Filipinler’e yasadışı olarak çöp yığınları göndermiş, çöp dolu konteynerleri gören Filipinler halkı şoka uğramıştı.

Kanada, Filipinler’deki çöpünü geri getirmek için şirket kiraladı

Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Catherine McKenna, Kanada’dan Filipinler’e 6 yıl önce, bir Kanada şirketi tarafından gönderilen plastik çöpleri geri getirmek için bir şirketle anlaştıklarını açıkladı.
Kanada, 2013-2014 yılları arasında Filipinler’e yasadışı olarak çöp yığınları göndermiş, çöp dolu konteynerleri gören Filipinler halkı şoka uğramıştı. Yıllardır Kanada’nın çöplerini geri almaması üzerine Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kanada’ya savaş ilan edeceğini duyurmuştu. Filipinlerde tepkilerin artması üzerine Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Catherine McKenna, çöpleri geri alacaklarını açıkladı.
Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Catherine McKenna’nın açıklaması, Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte’nin hükümetine, Kanada karasularına 69 konteyner çöp bırakması için özel bir nakliye şirketi kiralama emri vermesinden birkaç saat sonra geldi. McKenna yaptığı açıklamada, Kanada hükümetinin çöplerin Haziran sonuna kadar kaldırılması için Bolloré Logistics Canada şirketiyle ile sözleşme yaptığını açıkladı. McKenna’nın ofisinden yapılan açıklamada, çöplerin, Kanada güvenlik ve sağlık için işleneceği ve bu yaz sonunda elden çıkarılmış olacağı bildirildi.
McKenna ayrıca, atığın hazırlanması, aktarılması, nakliyesi ve bertarafı ile ilgili tüm masrafların Kanada hükümeti tarafından karşılanacağını, ancak masrafın henüz belli olmadığını kaydetti.
Filipinler Devlet Başkanı Sözcüsü Salvador Panelo da basına verdiği demeçte, "Devlet Başkanının tutumunda taviz verilmeyecektir. Bağımsız, egemen bir ulus olan Filipinler’e, diğer yabancı ulusların çöplüğü olarak bakılmamalıdır. Kanada çöplerini kabul etmeyecekse, karasularına veya 12 deniz milinden denize, Kanada kıyılarının başladığı herhangi bir yere çöplerini bırakacağız” demiş ve Filipinler’in çöp sevkiyatı için ödeme yapacağını söylemişti.

Kanada, Filipinler’deki çöpünü geri getirmek için şirket kiraladı

Kanada, Filipinler’deki çöpünü geri getirmek için şirket kiraladı

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