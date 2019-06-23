HABER

Kanada gizli servisi Soğuk Savaş yıllarına ait arşiv belgeleri imha etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 05:35 | Son Güncelleme

Kanada gizli servisi Soğuk Savaş yıllarına ait arşiv belgeleri imha etmiş

TORONTO (AA) - Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi’nin, yakın tarihe ait belgelerin bulunduğu birçok dosyayı imha ettiği ortaya çıktı.

Kanada resmi haber ajansı Canadian Press’in haberine göre, kısa adı CSIS (Canadian Security Intelligence Service) olan Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi’nin arşivlerinde yer alan ve şu anki Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun babası ve eski başbakanlardan Pierre Trudeau’nun dönemine ait olan dosyalar imha edildi.

Habere göre Kanada resmi haber ajansı Canadian Press, Pierre Trudeau dönemine ait Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP Skandalı’na ait dosyayı talep etti. Ajansa verilen cevapta, arşivlerinde Trudeau dönemi dosyalarının bulunmadığı ve kayıtların 30 Ocak 1989'da imha edildiği bildirildi.

Ajansın haberine göre CSIS, arşivindeki dosyaları Kanada Ulusal Savaş Arşivi’ne devretmek yerine, ‘’yasal yetersizliği’’ gerekçe göstererek ortadan kaldırdı. Haberde Kanada Gizli Servisi’nin, yasal gereklilik olmaması halinde arşivdeki dosyaları imha etmesi yetkisi bulunduğu ve yapılan işlemin de buna dayandığı kaydedildi. Bireyler hakkındaki güvenlik kayıtlarının, bir kişinin ölümünden 20 yıl sonra Bilgi Edinme Yasası kapsamında ifşa edilmeye uygun hale geleceği belirtilen haberde, o zamana kadar bu şekilde bir dosyanın varlığının bile gizlilik gerektirdiği ifade edildi. Pierre Trudeau’nun 28 Eylül 2000 yılında öldüğüne işaret edilen haberde, dosyaların sadece bu nedenle dahi henüz koruma altında olması gerektiği bildirildi.

Ülkedeki tarihçiler arasında büyük hayal kırıklığına neden olan kararın, ülkenin en önemli olaylarının yaşandığı tarih dilimini içine aldığına işaret edildi. Kanada’nın güvenlik hizmetlerinin düzenlenmesinde uzun yıllar çalışan Steve Hewitt, ‘’Bu Kanada tarihine karşı işlenmiş bir suçtur’’ değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, Pierre Trudeau’nun 15 yıl 164 gün süren başbakanlığına ait dönemin, Soğuk Savaş yıllarını da içine aldığı, birçok casusluk skandalının ve güvenlik olayının yaşandığı ve çözüme kavuşturulduğu önemli bir zaman dilimi olduğu kaydedildi.

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
GÜNCELLEME - Düzce'de hidroklorik asit yüklü tanker kaza yaptı yol kapatıldıGÜNCELLEME - Düzce'de hidroklorik asit yüklü tanker kaza yaptı yol kapatıldı
Bolu Dağı'nda kimyasal madde alarmı! Yol trafiğe kapatıldı!Bolu Dağı'nda kimyasal madde alarmı! Yol trafiğe kapatıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CSIS (Canadian Security Intelligence Service) Kanada Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi (CSIS) soğuk savaş yılları

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

Bodrum, İstanbul’a çıkarma yaptı!

Bodrum, İstanbul’a çıkarma yaptı!

Düzce'de hidroklorik asit yüklü tanker kaza yaptı yol kapatıldı

Bolu Dağı'nda kimyasal madde alarmı! Yol trafiğe kapatıldı!

İstanbul'da toplu ulaşıma seçim düzenlemesi

İstanbul'da toplu ulaşıma seçim düzenlemesi

Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir

Feyzioğlu'dan S-400 yorumu! 'Tercih olmaktan çıktı...'

İstanbul'da korkunç kaza! Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.