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Kanada Havayolları Air Canada, Pekin ve Şanghay’a tüm uçuşları iptal etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2020 01:01 | Son Güncelleme

Kanada Havayolları Air Canada, Pekin ve Şanghay’a tüm uçuşları iptal etti

TORONTO (AA) - Çin’de başlayarak yayılan koronavirüs salgını nedeniyle uçak seferlerini iptal eden havayolu şirketlerine Kanada Havayolları Air Canada da katıldı.

Air Canada’dan yapılan açıklamada, "Air Canada'nın Kanada'dan kalkan son uçuşları bugün ve dönüş uçuşları yarın 30 Ocak 2020'de Pekin ve Şanghay'dan gerçekleşecek. Etkilenen müşteriler bilgilendirilecek ve varsa diğer taşıyıcılarla seyahat etme veya tam bir geri ödeme de dahil olmak üzere seçenekler sunulacak. Bu durumdan dolayı müşterilerimizin seyahat planlarındaki ciddi aksaklıklar nedeniyle özür dileriz." denildi.

Air Canada Çin'e, Toronto, Vancouver ve Montreal'den haftada 33 uçuş gerçekleştiriyor. Şirketin açıklamasında Pekin ve Şanghay'a tüm uçuşların 29 Şubat 2020 tarihine kadar durdurulacağı, sonrasında ise kararın güncelleneceği bildirildi.

- Kanada vatandaşlarının tahliyesi için hazırlık yapılıyor

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hükümetin Çin'deki Kanadalılara yardım etmenin yollarını aradığını söyledi. Trudeau, "Çin'deki konsolosluk yetkililerimizle çok yakından çalışıyoruz. Salgından etkilenen bölgedeki Kanadalılar için endişeliyiz. Neler yapabileceğimize bakacağız. Yardım etmek için farklı yollar arayan birçok ülke var. Bu karmaşık bir durum ama Kanadalıları desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ise salgın bölgesinde mahsur kalan ve kendilerinden konsolosluk hizmeti talep eden 160 Kanada vatandaşının Çin’den çıkarılması için çalıştıklarını bildirdi. Bakan Champagne, Çin makamları ile temas halinde olduklarını ve karar verildiği anda 160 Kanada vatandaşının ülkeye getirilmesi için uçak yollanacağını duyurdu.

- Kanada’daki vaka sayısı 3’e yükseldi

Bu arada Kanada’nın British Columbia eyaletinde saptanan bir vakayla birlikte ülkedeki koronavirüslü hasta sayısı 3’e yükseldi. Daha önce Vuhan kentine seyahat eden ve 22 Ocak’ta Toronto’ya dönen bir karı-kocada ilk vakalar tespit edilmişti. Kanada Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde, ülkedeki salgın riskinin düşük olduğu duyurusu yapılıyor.

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Air Canada Çin uçuşlarını iptal etti Kanada koronavirüs salgını

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