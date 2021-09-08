Kanada Havayoluyla Gelen Aşılı Kişilere Sınırlarını Açtı

Kanada yabancılara yönelik seyahat kısıtlamalarını gevşetti. Alınan karar uyarınca, Kanada hükümeti tarafından onay verilen aşılardan iki dozunu yaptıran kişiler, karantina olmaksızın ülkeye girebilmeye başladı.

Dünden itibaren Kanada, iki doz COVID-19 aşısı yaptırmış olan ya da son üç gün içerisinde yapılmış PCR testi negative sonuçlanmış kişileri ülkeye kabul etmeye başladı.

Söz konusu uygulamanın şu an için Kanada’ya havayoluyla gelecek olan yabancılar için geçerli olduğu ifade edildi.

Kanada ayrıca kabul edilen aşı listesi olarak; Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Johson and Johson açılarını açıkladı. Bunu dışındaki aşı yaptıranlar iki doz dahi aşı yaptırmış olsalar ülkeye PCR negative testi göstermedikleri sürece kabul edilmeyecekler.

Kanada bir süre önce de ABD vatandaşlarına benzer kurallarla sınırlarını açmıştı.

Öte yandan Kanada’da son dönemde vaka sayıları yeniden artı gösteriyor. Son 28 günde ülkede 73 bin 962 yeni vaka görülürken 394 kişi de hayatını kaybetti.

