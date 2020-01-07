HABER
  4. Kanada, Irak’taki askerlerini geçici olarak Kuveyt’e gönderiyor

Kanada, Irak’taki askerlerini geçici olarak Kuveyt’e gönderiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 22:16 | Son Güncelleme

Kanada Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance, Irak’taki 500 askeri personelin geçici olarak Kuveyt’e gönderileceğini açıkladı.Kanada Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance yaptığı açıklamada, Kanada’nın Irak’ta bulunan 500 askeri personelinin güvenlik önlemleri kapsamında geçici olarak Kuveyt’e gönderileceğini bildirdi.

Kanada, Irak’taki askerlerini geçici olarak Kuveyt’e gönderiyor

Kanada Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance, Irak’taki 500 askeri personelin geçici olarak Kuveyt’e gönderileceğini açıkladı.

Kanada Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance yaptığı açıklamada, Kanada’nın Irak’ta bulunan 500 askeri personelinin güvenlik önlemleri kapsamında geçici olarak Kuveyt’e gönderileceğini bildirdi. Vance, askerlerin ailelerine yazılan mektupta, "Orta Doğu’dan gelen haberler birçoğunuz için endişe verici" ifadelerini kullandı.

NATO da sabah saatlerinde güvenlik endişeleri nedeniyle bazı personellerin Irak’tan uzaklaştırıldığını duyurdu. Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelmişti. İkili, gerginliğin azaltılmasının önemine vurgu yaparak Irak’ta güvenlik ve istikrarın desteklenmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

Kanada, Irak’taki askerlerini geçici olarak Kuveyt’e gönderiyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleriOnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleri
Cumhurbaşkanlığı Kabine ToplantısıCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Pompeo: "Süleymani, diplomatik bir görev için Bağdat’ta değildi"Pompeo: "Süleymani, diplomatik bir görev için Bağdat’ta değildi"

En Çok Okunan Haberler

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
İYİ Parti'den Urla açıklaması: Haberdar olsak CHP'yi uyarırdık

İYİ Parti'den Urla açıklaması: Haberdar olsak CHP'yi uyarırdık

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

İYİ Parti Sibel Ünli'nin intiharının ardından 'acil eylem planı' hazırladı

Sibel Ünli'nin intiharının ardından İYİ Parti'den hükümete çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden suçlamıştı! Ali Babacan'dan cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Çelik'ten Kanal İstanbul açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'in yeni binasının açılışında açıklamalar

Erdoğan'dan MİT'in yeni binasının açılışında açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.