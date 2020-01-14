Kanada, İran'ın düşürdüğü uçağın karakutusunu inceleyecek

Kurul'un Başkanı Kathy Fox, çalışmalara gözlemci olarak dahil olacaklarını belirtti. Fox, iki ülke arasında daha fazla güven inşaa etmek için çalıştıklarını dile getirdi. İran'ın "kaza" dediği olayla ilgili soruşturmayı yürüten Natacha Van Themsche ise Kanada'nın uçak enkazını ve düştüğü yeri incelemeye de davet edildiğini aktardı.

Van Themsche ayrıca İran'ın ABD'nin Kasım Süleymani suikastine karşılık olarak Irak askeri üslerini füzelerle vurduğu sırada neden hava sahasını sivil uçuşlarına kapatmadığını da araştıracaklarını belirtti.

Uçakta hayatını kaybedenlerin ülkelerinden yetkililer 16 Ocak'ta Londra'da bilgi paylaşımı için bir araya gelecek. İran'ın "yanlışlıkla" vurduğu uçakta Afganistan, Almanya, İngiltere, İsveç, İran, Kanada, ve Ukrayna vatandaşları vardı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau uçakta ülkesine gelmek için yola çıkmış 138 yolcu olduğunu söyledi. İran'ın füze ile düşürdüğü sivil uçakta bulunan 176 kişi de hayatını kaybetti.

