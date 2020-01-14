HABER
  4. Kanada, İran'ın düşürdüğü uçağın karakutusunu inceleyecek

Kanada, İran'ın düşürdüğü uçağın karakutusunu inceleyecek

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2020 09:17 | Son Güncelleme

Kanada İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayolları'na ait uçağın karakutusuna erişim izni aldığını açıkladı. Kanada Seyahat Güvenliği Kurulu, İranlıların daveti ile 57 vatandaşlarını kaybettikleri olayla ilgili olarak elde edilen ses ve uçak verilerinin analizine katılacağını duyurdu.

Kanada, İran'ın düşürdüğü uçağın karakutusunu inceleyecek

Kurul'un Başkanı Kathy Fox, çalışmalara gözlemci olarak dahil olacaklarını belirtti. Fox, iki ülke arasında daha fazla güven inşaa etmek için çalıştıklarını dile getirdi. İran'ın "kaza" dediği olayla ilgili soruşturmayı yürüten Natacha Van Themsche ise Kanada'nın uçak enkazını ve düştüğü yeri incelemeye de davet edildiğini aktardı.

Van Themsche ayrıca İran'ın ABD'nin Kasım Süleymani suikastine karşılık olarak Irak askeri üslerini füzelerle vurduğu sırada neden hava sahasını sivil uçuşlarına kapatmadığını da araştıracaklarını belirtti.

Uçakta hayatını kaybedenlerin ülkelerinden yetkililer 16 Ocak'ta Londra'da bilgi paylaşımı için bir araya gelecek. İran'ın "yanlışlıkla" vurduğu uçakta Afganistan, Almanya, İngiltere, İsveç, İran, Kanada, ve Ukrayna vatandaşları vardı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau uçakta ülkesine gelmek için yola çıkmış 138 yolcu olduğunu söyledi. İran'ın füze ile düşürdüğü sivil uçakta bulunan 176 kişi de hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız
İran-ABD krizinin bitmediğini gösteren beş nedenİran-ABD krizinin bitmediğini gösteren beş neden
Arap basını: General Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldıArap basını: General Hafter, ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kanada İRAN Ukrayna uçağı Kara Kutu inceleme

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

İran: Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız

İran: Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD 21 Suudi askeri öğrenciyi sınır dışı ediyor!

ABD 21 Suudi askeri öğrenciyi sınır dışı ediyor!

Polonya'da tren, hemzemin geçitten geçmek isteyen TIR'a böyle çarptı

Sabırsızlığın bedeli ağır oldu

Reuters: MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suriye istihbaratının başı Ali Memlük Moskova'da görüştü

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

ABD, göçmenleri nereye gittiklerini söylemeden uçakla Guatemala'ya gönderiyor

ABD, göçmenleri nereye gittiklerini söylemeden uçakla Guatemala'ya gönderiyor

İran: Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız

İran: Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız

Galapagos Adaları'ndaki La Cumbre Yanardağı'nda patlama

Korkulan oldu! 2 yıl sonra yeniden harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.