Kanada İran’a karşı uluslararası çalışma grubu kurdu

TORONTO (AA) - Kanada, Ukrayna Havayollarına ait 752 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin tam ve kapsamlı şekilde soruşturulması için uluslararası bir çalışma grubu oluşturulduğunu duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne yaptığı açıklamada, İran tarafından düşürülen yolcu uçağıyla ilgili tam ve kapsamlı bir soruşturma için İran rejimine baskı yapmak üzere uluslararası bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti.

Bakan Champagne, grubun İngiltere, İsveç, Ukrayna, Kanada ve Afganistan dahil düşürülen uçakta vatandaşları olan ülkelerin temsilcilerinden oluşacağını söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanı, grupta uçakta vatandaşları olmasına rağmen İran'ın bulunmayacağını kaydederek, "Kanadalılar, hükümetimizin elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğinden emin olabilirler. Tüm katılımcı ülkeler, ölümcül kazanın nedenleri hakkında tam ve şeffaf bir soruşturma yapılması gerektiği konusunda hemfikirdir. Böylece ölenlerin aileleri ve sevenleri hak ettikleri cevapları alabilecekler. Gelecek günler ve haftalar içinde yakın temas halinde olmaya ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu trajik olaydan sonra şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamak için diğer uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız.’’ diye konuştu.