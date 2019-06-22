Kanada, köpekbalığı yüzgeci ticaretini yasaklayan ilk G20 ülkesi oldu

Kanada, köpekbalığı yüzgeci alımını ve satımını tamamen yasaklayan ilk G20 ülkesi oldu.

Köpekbalığı yüzgecinin en büyük Batılı müşterisi olan Kanada, tehlike altındaki köpekbalığını korumak için nihai karar aldı. Köpekbalığı yüzgeci toplamanın ülke içinde 1994 yılında yasaklayan Kanada, bu uygulamaya tamamen son verdi. Balıkçılık Bakanı Jonathan Wilkinson, ülkede köpekbalığı ithalatı ve ihracatının tamamen yasaklandığını duyurarak, yasanın yürürlüğe girmesi için Kraliyetin onayını beklediklerini kaydetti. “Köpekbalığı yüzgeci ithalatı ve satışı, köpekbalıklarının küresel olarak azalmasına neden olan ve okyanus ekosistemleri için süregelen bir tehdit oluşturan, tartışılmaz derecede yıkıcı bir uygulama” diyen Bakan Wilkinson, Kanada’nın yeni önlemler alarak okyanusun korunmasına örnek olacağını söyledi.

Yüzgeçleri kesilip ölüme terk ediliyor

Asya ülkelerinde bir zarafet göstergesi olarak kabul edilen Köpekbalığı yüzgeci çorbası, uzun süredir düğünlerde ve nişan partilerinde servis edilen bir yemek. Çorbalarda kullanılan yüzgeçler, avlanan köpek balıklarının yüzgeçlerinin kesilip, köpekbalıklarının suya tekrar salınmasıyla elde ediliyor. Yüzgeçsiz kaldığı için yüzemeyen köpekbalıkları kısa süre içerisinde açlıktan ölüyor. Birleşmiş Milletler, her yıl yüzgeçleri için 73 milyon köpekbalığının bu işlemler ile öldürüldüğünü tahmin ediyor.