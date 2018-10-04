Kanada mahkemesinden başörtüsü kararı

TORONTO (AA) - Kanada’nın Quebec eyaletinde üç yıldır hukuki tartışmalara neden olan, başörtülü olduğu gerekçesiyle davasına bakılmayan Rania El-Alloul'un haklılığı mahkeme tarafından onaylandı.

Quebec Eyalet Temyiz Mahkemesi, dini nedenlerle başını kapatanların duruşmalara bu şekilde girebileceklerine karar verdi. Başörtüsünün, gözlük ya da şapka gibi süs veya aksesuar olmadığına hükmeden mahkeme, başörtülü Müslüman kadınların duruşmalara katılabileceklerine hükmetti.

Oy birliğiyle alınan kararda, Raina El-Alloul'un başörtüsünün samimi bir dini inancı sergilediği ve kamu yararına zarar vermediği için yasaklanamayacağı belirtildi.

Rania El-Alloul, Quebec Eyalet Temyiz Mahkemesinin kararı üzerine yaptığı açıklamada, "Ben bu mücadeleyi kendim için değil, herkes için verdim. Bunun görevim ve hakkım olduğunu düşünerek mücadele ettim. Başkalarının da aynı sorunla yüz yüze kalmasını istemedim." dedi.

Karar, Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) tarafından da memnuniyetle karşılandı. NCCM Başkan Yardımcısı Khalid Elgazzar, konuya ilişkin, "Karardan memnunluk duyduk. Bir kişinin adalet sistemine içtenlikle bağlı olduğu dini inançları nedeniyle erişemeyeceği fikri, hukukun üstünlüğüne ve Kanada’nın özgür ve demokratik bir toplumu destekleyen ilkelerine karşı çıkmaktır." değerlendirmesinde bulundu.