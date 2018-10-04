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Kanada mahkemesinden başörtüsü kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 16:35 | Son Güncelleme

Quebec Eyalet Temyiz Mahkemesi, 2015 yılında başörtülü olduğu gerekçesiyle davasına bakılmayan Rania El-Alloul'un haklılığına hükmetti

TORONTO (AA) - Kanada’nın Quebec eyaletinde üç yıldır hukuki tartışmalara neden olan, başörtülü olduğu gerekçesiyle davasına bakılmayan Rania El-Alloul'un haklılığı mahkeme tarafından onaylandı.

Quebec Eyalet Temyiz Mahkemesi, dini nedenlerle başını kapatanların duruşmalara bu şekilde girebileceklerine karar verdi. Başörtüsünün, gözlük ya da şapka gibi süs veya aksesuar olmadığına hükmeden mahkeme, başörtülü Müslüman kadınların duruşmalara katılabileceklerine hükmetti.

Oy birliğiyle alınan kararda, Raina El-Alloul'un başörtüsünün samimi bir dini inancı sergilediği ve kamu yararına zarar vermediği için yasaklanamayacağı belirtildi.

Rania El-Alloul, Quebec Eyalet Temyiz Mahkemesinin kararı üzerine yaptığı açıklamada, "Ben bu mücadeleyi kendim için değil, herkes için verdim. Bunun görevim ve hakkım olduğunu düşünerek mücadele ettim. Başkalarının da aynı sorunla yüz yüze kalmasını istemedim." dedi.

Karar, Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) tarafından da memnuniyetle karşılandı. NCCM Başkan Yardımcısı Khalid Elgazzar, konuya ilişkin, "Karardan memnunluk duyduk. Bir kişinin adalet sistemine içtenlikle bağlı olduğu dini inançları nedeniyle erişemeyeceği fikri, hukukun üstünlüğüne ve Kanada’nın özgür ve demokratik bir toplumu destekleyen ilkelerine karşı çıkmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- 3 yıl süren hukuki mücadele

Kanada’nın Quebec eyaletinde, Şubat 2015'te yaşanan olayda, oğluna ait trafik suçuyla ilgili bir davada duruşma salonuna gelen Rania El-Alloul isimli Müslüman kadın, Quebec Eyalet Mahkemesi Hakimi Eliana Marengo'nun başörtüsünü çıkarması ikazı ile karşılaşmıştı.

Rania El-Alloul'un bunu reddetmesi üzerine, başörtüsünü gerekçe göstererek davaya bakmayan hakim Marengo, mahkeme salonlarının laik mekanlar olduğunu, hakimin karşısına düzgün bir kıyafetle, şapkasız ve güneş gözlüğü olmadan çıkılmasına dair yasal bir kural bulunduğunu hatırlatarak başörtüsünün de bu kapsamda değerlendirildiğini belirtmişti.

Müslüman kadına duruşmaya devam etmek için iki seçenek sunan Kanadalı hakim, bunlardan birinin başörtüsünü çıkarmak, diğerinin de avukat tutarak duruşmalara onu göndermek olduğunu açıklamıştı. Rania El-Alloul’un avukat tutacak parası olmadığını ve başörtüsünü de dini inancı nedeniyle çıkarmayacağını dile getirmesi üzerine hakim Marengo duruşmaya devam etmemiş ve süresiz ertelemişti.

Ülke gündemine oturan gelişme, beraberinde hukuki ve siyasi tartışmaları da getirmişti.

- "Bu mücadeleyi herkes için verdim"

Duruşmaya ait ses kaydının bir radyo kanalında yayınlanması üzerine açıklama yapan Rania El-Alloul, "Hakimin söyledikleri ve kararından sonra artık Kanadalı olmadığımı hissettim. Oysa bu ülkeye başörtümle geldim, başörtümle vatandaşlık yemini ettim ve bir hakim beni başörtümle tebrik etti ama bu hakimin mahkemedeki tutumu beni korkuttu." demişti.

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