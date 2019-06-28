Kanada Milli Günü Ankara'da kutlandı

Selçuk, "Halklarımız arasındaki dostluk ve dayanışmanın en önemli simgelerinden olan Gelibolu ruhunun her geçen yıl daha da güçlenmesinden dolayı memnuniyet duymaktayız." ifadesini kullandı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Selçuk, Kanada ile diplomatik ilişkilerin tarihi temellere dayandığını ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarının gelişerek sürdüğünü, milli gün münasebetiyle Kanada'yı tebrik ettiğini söyledi.

Resepsiyona Bakan Selçuk'un yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ile iş, sanat ve akademi çevrelerinden isimler katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kanada ile 2018 yılında 3 milyar doları aşan ikili ticaret hacmimiz sevindirici olmakla birlikte yeterli değildir. Bu amaçla Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine vakit kaybetmeksizin başlamamızın yararlı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Bu ruhun her iki ülkede dikilen anıtlarla karşılıklı olarak sürdürüldüğüne dikkati çeken Selçuk, ayrıca Ottava Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Şehit Albay Atilla Altıkat adına dikilen anıtın da bu ruhu sembolleştirdiğini söyledi.

Kanada ile Birleşmiş Milletler ve G20 gibi çok taraflı platformlarda ortak değerler temelinde iş birliğinin geliştirildiğine ve uluslararası terörizme karşı birlikte mücadele verildiğine işaret eden Selçuk, şunları dile getirdi:

"Haziran 2019'da ülkelerimiz arasında Ortak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (JETCO) kurulması amacıyla imzalanan mutabakat zaptı bu yönde atılmış önemli adımlardan biri oldu. Kanada ile 2018 yılında 3 milyar doları aşan ikili ticaret hacmimiz sevindirici olmakla birlikte yeterli değildir. Kanada ile ikili ticaret hacmimizi ortak potansiyelimize uygun bir düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine vakit kaybetmeksizin başlamamızın yararlı olacağını düşünüyoruz. Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğimizi güçlendirmenin yanı sıra, ülkemizde daha çok Kanadalı turist ağırlamak istiyoruz. Sayıları 100 bini aşkın Kanada’daki Türk toplumunun başarılı bir entegrasyon örneği sergilemesinden gurur duyuyoruz."