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Kanada’nın batısında etkili olan aşırı sıcak nedeniyle 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti

30.06.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın batı eyaletlerinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle en az 130 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kanada’nın batısında etkili olan aşırı sıcak nedeniyle 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Vancouver Polis Departmanı, cuma gününden bu yana sıcak hava dalgasıyla bağlantılı olduğu düşünülen çoğu yaşlı 130’dan fazla ölüm ihbarı aldıklarını açıkladı.

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ARTIŞ BEKLENİYOR

Yetkililer, bölgede aşırı sıcak hava dalgası etkisini göstermeye devam ederken ölü sayısının da artmasını beklediklerini kaydetti.

Bölgede genelde yaz aylarının 30 derece civarında seyretmesi nedeniyle ihtiyaç duyulmadığı için çoğu evde klima bulundurulmadığı, bunun da aşırı sıcaklarda ölümleri artırdığı değerlendirmesi yapıldı.

Kanada’nın Pasifik bölgesinde son üç gündür hüküm süren rekor düzeydeki sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilerken, British Columbia bölgesindeki Lytton yerleşim yerinde sıcaklığın 49,6 santigrat dereceyi bulduğu ifade edildi.

Kanada meteoroloji servisi, ülkede şimdiye kadar tutulan kayıtlarda sıcaklığın 45 dereceyi geçmediğine dikkati çekerken, yetkililer ülkenin batı kesimindeki British Columbia ve Alberta eyaletlerinin tamamında ve Saskatchewan ile Manitoba'nın bir kısmında acil durum ilan etti.

Kanada ve ABD'nin batı bölgelerindeki aşırı sıcaklığa, California'dan Kuzey Kutbu bölgelerine uzanan bir statik yüksek basınçlı "ısı kubbesinin" neden olduğu belirtiliyor.

ABD'DE 12 ÖLÜ

ABD’nin Pasifik kıyısının kuzeyindeki bölgelerde de mevsim normallerinin çok üstünde seyreden sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, dün termometrelerin Oregan’ın Portland şehrinde 46,1 ve Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde 42,2 santigrat dereceyi gördüğünü bildirdi.

Bu şehirlerdeki sıcaklık verilerinin, kayıt tutulmaya başlanan 1940’tan bu yana bir rekora karşılık geldiği belirtilirken bölgede en az 12 kişinin de sıcak hava dalgasıyla bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle artan klima ihtiyacından dolayı bölgede elektrik kullanımının arttığı, elektrik sisteminin aşırı talebi kaldıramaması nedeniyle dönüşümlü elektrik kesintilerine gidileceği belirtildi.

Seattle ve Portland’da insanların, belediyeler tarafından kurulan "serinleme merkezlerine" akın ettiği kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kanada
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