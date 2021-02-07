Kanada'nın fakir ülkeler için oluşturulan Kovid-19 aşı programından' faydalanması eleştiriliyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) eski Afrika HIV/AIDS Özel Elçisi Stephen Lewis, Kanada'nın CTV Televizyonunda katıldığı bir programda, Kanada’nın da ortağı olduğu COVAX aşı programındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Lewis, COVAX’ın zengin ülkelerle rekabet edemeyen yoksul ülkelere aşı ulaştırmak için Kanada ve diğer ortaklarca finanse edilen bir oluşum olduğunu hatırlattı.

"KANADA BUNU YAPAN İLK G7 ÜLKESİ"

Kanada'nın bu programı kendi yararına kullandığını belirten Lewis, bunun yanlış olduğunu ve Kanada'nın bunu yapan ilk G7 ülkesi olduğunu ifade etti.

"AHLAKİ AÇIDAN YANLIŞ"

Lewis, "Kanada, normalde aşı ihtiyacını karşılayamayan gelişmekte olan ülkelere gidebilecek dozları güvence altına almak için kurulan bu uluslararası aşı paylaşım havuzuna girmemelidir. Kanada'nın 1,9 milyon aşıyı bu programdan temin etmesi ahlaki açıdan yanlıştır. Kanada için yaptığı şeyle gurur duymak, bence büyük bir hatadır." şeklinde konuştu.

Kanada’nın 5 Şubat itibarıyla 884 binden fazla kişiye veya nüfusun yüzde 2,3'üne ilk doz aşıları yaptığını belirten Lewis, bu rakamın Kanada'dan 37 kat daha fazla nüfusa sahip olan Afrika kıtasının tamamında uygulanan aşılardan daha yüksek olduğuna dikkati çekti.